Abām komandām pirms šīs spēles bija trīs uzvaras pēc kārtas. "Ogres" uzvaru sērija pagājušā gada pēdējā mačā sākās pret "VEF Rīga" (72:58), bet nākamajos divos dueļos uzvarētas arī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") (82:73) un "Latvijas Universitāte" (LU) (69:60).
Kurzemnieki šogad spēli vēl nebija aizvadījuši, jo iepriekš trim spēlētājiem noteica saslimšanu ar Covid-19. Pagājušo gadu vienība noslēdza ar trim uzvarām pēc kārtas. Decembra ievadā ar 70:65 uzvarēta "Valmiera Glass"/"ViA", ar 88:82 pārspēta "Ogre", bet pēdējā mačā ar 93:58 sagrauta LU.
Abas komandas šosezon savā starpā aizvadījušas četras spēles, iepriekšējās trīs uzvaru svinot kurzemniekiem. Sīva izvērtās novembra cīņa, kurā "Ventspils" mača galotnē uzvarēja ar 82:81.
Starp Latvijas komandām "Ventspils" ar desmit uzvarām 13 spēlēs ieņem otro vietu, kamēr "Ogre" pozīciju zemāk atrodas ar desmit panākumiem 15 dueļos.
Jau ziņots, ka pirms tam "VEF Rīga" savā laukumā ar 94:57 (25:16, 25:11, 31:15, 13:15) sagrāva "Valmiera Glass"/ViA komandu.
Pirms sezonas apstiprinātais kalendārs paredzēja, ka līdz 6.decembrim katras valsts komandas spēlēs tikai savā starpā, bet sezonas turpinājumā notiks starpvalstu spēles. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju reģionā, līgas valde nolēma pamatturnīru izspēlēt abās valstīs atsevišķi.
Patlaban apstiprināts Latvijas komandu spēļu kalendārs vēl diviem apļiem, kas provizoriski tiks izspēlēti līdz februāra vidum. Par sezonas turpinājumu tiks lemts vēlāk.
Provizoriskā čempionāta izspēles sistēma paredz iespēju pavasarī organizēt kopīgu izslēgšanas turnīru, savā starpā spēlējot dažādu valstu komandām.
LIBL trešās sezonas pamatturnīrā 13 komandām bija plānots aizvadīt divu apļu turnīru, pēc kura notiktu izslēgšanas spēles - ceturtdaļfināla sērijas un "Final Four" turnīrs.
LIBL čempionātā 2020./21.gada sezonā piedalās 13 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī septiņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev"/TLU un "TalTech".
Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils", bet 2019./2020.gada sezona palika nepabeigta, Covid-19 pandēmijas dēļ pārtrauktajā pamatturnīrā pirmo vietu ieņemot "VEF Rīga", otro - "Ogrei", trešo - Tallinas Kalev"/"Cramo" un ceturto - "Ventspilij".