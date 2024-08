Brāļi Andersoni – Baltijas čempioni dambretē

Baltijas atklātajā čempionātā 100 lauciņu dambretē jauniešiem piedalījās spēlētāji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas. Sacensības norisinājās trīs dienas no 23.augusta līdz 25.augustam, kurās pēc Šveices sistēmas tika izspēlētas 7.kārtas ar laika kontroli 45 minūtes plus 15 sekundes par izdarīto gājienu katram uz partiju.

Jauniešiem rezultāti tika vērtēti atsevišķi meitenēm un zēniem vecuma grupās U8, U10, U13, U16 un U19. Latvija kā ierasts piedalījās ar lielāko delegāciju – to pārstāvēja 55 spēlētāji. Kopumā Latvijas pārstāvji izcīnīja 18 godalgotās vietas, no kurām astoņas bija pirmās, piecas otrās un tikpat arī trešās vietas.

Par Baltijas čempioniem savās vecuma grupās kļuva Marlēna Gudēvica-Liepiņa (U8 meitenes), Anna Radionova (U10 meitenes), Ernests Andersons (U8 zēni), Toms Andersons (U10 zēni), Iļja Trasko (U13 zēni), Alisa Orlova (U16 meitenes), Pēteris Kripāns (U16 zēni), Klāvs Norenbergs (U19 zēni).

Sudraba godalgas no Latvijas pārstāvjiem izcīnīja Velta Urmane (U8 meitenes), Pauls Paņķo (U8 zēni, Luīze Gudēvica-Liepiņa (U13 meitenes), Evelīna Orlovska (U16 meitenes), Roberts Serpāns (U16 zēni), bet bronzas godalgas nopelnīja Marta Paegle (U8 meitenes), Ramona Serpāne (U10 meitenes), Nils Paņko (U8 zēni), Marks Ļebedevs (U10 zēni), Aleksandrs Ivanovs (U13 zēni).