U8 vecuma meiteņu grupā pēc 8 kārtām pirmo vietu ar 13 punktiem ieņem Nikola Bičkoviča. Marlēna Gudēvica Liepiņa un Milana Oļeiņika ar 9 punktiem ieņem attiecīgi septīto un devīto vietu.
U8 vecuma zēnu grupā pēc 8 kārtām visaugstāk – devītajā vietā ar 9 punktiem atrodas Latvijas dambretists Haralds Vizulis. Henriks Šauva un Juris Bebrišs ar 8 punktiem ieņem attiecīgi divpadsmito un septiņpadsmito vietu.
U10 vecuma meiteņu grupā pēc 8 kārtām astoto vietu ar 10 punktiem ieņem Latvijas dambretiste Anna Biruma, ar 8 punktiem Velta Urmane, Estere Kalēja un Jasmīna Lamberte pašlaik ieņem attiecīgi devīto, trīspadsmito un četrpadsmito vietu.
U10 vecuma zēnu grupā pēc 6 kārtām Latvijas dambretists Ernests Andersons ar 11 punktiem ieņem otro vietu, devītajā vietā ar 10 punktiem pašlaik atrodas Dāvis Brolis, bet Ernests Lukstaraups un Osvalds Vizulis ar 8 punktiem pašlaik ieņem attiecīgi četrpadsmito un sešpadsmito vietu.
U13 vecuma meiteņu grupā pēc 8 kārtām pirmo vietu ar 13 punktiem ieņem Latvijas dambretiste Alise Misāne, bet Luīze Gudēvica Liepiņa ar 12 punktiem ieņem otro vietu un abas Latvijas jaunās dambretistes pēdējā spēļu kārtā cīnīsies savā starpā. Vienpadsmitajā vietā ar 9 punktiem pašlaik atrodas Ramona Serpāne, bet Anna Ļebedinska ar 8 punktiem pašlaik ieņem piecpadsmito vietu.
U13 vecuma zēnu grupā pēc 8 kārtām turnīra tabulā visaugstāk – ceturtajā vietā no Latvijas dambretistiem ir Toms Bartušauskis ar 11 punktiem, Toms Andersons un Aleksandrs Petrovs izcīnījuši pa 10 punktiem un ieņem attiecīgi sesto un septīto vietu, bet Arvo Krebe ar 9 punktiem ieņem desmito vietu.
U16 vecuma meiteņu grupā pēc 8 kārtām otro vietu ar 13 punktiem ieņem Latvijas dambretiste Malvīne Misāne, tikpat punktu arī turnīra līderei Ukrainas dambretistei Kateryna Musiienko. Milana Fideline ar 10 punktiem ieņem ceturto vietu un vēl var pacīnīties par bronzas medaļu, bet Evelīna Orlovska ar 7 punktiem ieņem septiņpadsmito vietu.
U16 vecuma zēnu grupā pēc 8 kārtām pasaules jauniešu čempiona titulu jau ir nodrošinājis mūsu jaunais starptautiskais meistars Pēteris Kripans, viņam 13 punkti, bet tuvākajiem sekotājiem tikai 10 punkti. Iļja Trasko ar 9 punktiem ieņem devīto vietu, Ņikita Vorotņikovs ar 8 punktiem ieņem piecpadsmito vietu, bet Aleksandrs Tabunovs ar 7 punktiem ieņem divdesmit trešo vietu.
U19 vecuma grupā juniorēm pirms pēdējās spēļu kārtas otro ar 9 punktiem ieņem Latvijas dambretiste Alisa Orlova, bet Darja Drabova ar 9 punktiem ieņem piekto vietu.
U19 vecuma grupā junioriem pēc 8 kārtām ar 12 punktiem pirmajā vietā atrodas Latvijas jaunais dambretists Everts Rūdolfs Lepsis. Klāvs Norenbergs ar 9 punktiem pašlaik sestajā vietā, bet Martynas Masanauskas un Roberts Serpāns izcīnījuši pa 7 punktiem un ieņem attiecīgi septiņpadsmito un astoņpadsmito vietu.
Vēlam veiksmi mūsu dambretistiem pēdējā spēļu kārtā, lai viņiem tikai uzvaras!
Ātrās dambretes turnīri visām vecuma grupām norisināsies 31.oktobrī, bet pasaules jauniešu čempionāts noslēgsies 1.novembrī ar ātrspēles turnīriem.