Ogres posms pulcēja vairāk nekā 130 sportistus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Sacensību organizatori bija parūpējušies par lielisku trasi, kas ar katru gadu kļūst
platāka un izkoptāka. Šogad jauninājums bija paplašinātā akmens sekcija, kas no
braucējiem prasīja papildu iemaņas.
Sportiski ātrākais bija trešais starts, kurā piedalījās elites, junioru, amatieru un
jaunāko Masters grupu sportisti, veicot sešus vai piecus apļus. Jau pēc pirmā apļa
iezīmējās Kristera Celitāna pārsvars. Pirmā posma uzvarētājs bija iekrājis 17 sekunžu
handikapu pār tuvākajiem sekotājiem. Turpinājumā viņa pārsvaram bija tendence
pieaugt. Distances vidusdaļā tas jau tuvojās vienai minūtei.
Sekotāju grupā brauca Kārlis Baltacis (“Trek–Veloprofs.lv”), ārpus konkurences
startējušais lietuvietis Jokūbas Dabušinskas, kā arī vēl viens Lietuvas pārstāvis Ignas
Ambrazas, kuru vēlāk panāca un apsteidza Nauris Zviedris (“Dako Ziemeļvidzeme”).
Līdz finišam Baltacis kopā ar Dabušinsku nedaudz pietuvojās Celitānam, tomēr
apdraudēt viņa pozīcijas nespēja. Kristers svinēja otro uzvaru divos posmos. Trasē
Laura Celitāna audzēknis pavadīja 1 stundu, 26 minūtes un 4 sekundes. Otrajā vietā
elites grupā ierindojās Kārlis Baltacis (+00:00:46), kuram priekšā finišēja lielisku
ātrumu demonstrējušais lietuviešu talants Dabušinskas. Elites grupas labāko trijnieku
noslēdza Nauris Zviedris (+00:02:32).
Junioru grupā uzvarēja Everts Meijers (“NN Sporta klubs”), kurš pēdējā aplī spēja
atrauties un par vienu minūti pārspēt “DTG MySport” pārstāvi Valteru Jonasu. Vēl 30
sekundes vēlāk finišēja igaunis Mihkels Arro no “Porter Racing Team”.
Masters grupās absolūti ātrākais braucējs šajā posmā bija lizumietis Aivars Dārznieks
(“Trek–Veloprofs.lv”), kurš pārliecinoši uzvarēja M2 grupā, apsteidzot ogrēnieti
Gutaru Arklonu un Siguldas klubu pārstāvošo Jāni Teivišu. M1 grupā uzvarēja Raivis
Indēvics no Saldus, aiz sevis atstājot igauni Ahti Hiinovu un Krišjāni Ceru. Amatieru
19–34 grupā uzvarēja mājinieks Alberts Smilktens, otrais bija Ādolfs Žunna, bet
trešais – Mārtiņš Romanovskis. M3 grupā uzvaras laurus plūca Lauris Celitāns, aiz
kura ierindojās Kaspars Holšteins un Renārs Zaļeskis.
Sieviešu elites/U23 un Amatieru 19–34 grupā visu distanci drošā vadībā atradās
Amanda Reilija Zariņa, kuru pēdējā aplī piemeklēja tehniska ķibele. To izmantoja
Renāte Rodionova, kura, neskatoties uz kritieniem akmens sekcijā, prata izcīnīt
uzvaru. Otrajā vietā finišēja Zariņa, bet trešajā – Evija Ziediņa.
Otrajā braucienā dominēja jaunieši. Cīņā par uzvaru iesaistījās “NN Sporta klubs”
braucējs Ralfs Zaļeskis un “VeloLifestyle/Smiltenes BJSS” pārstāvis Olivers Šika,
kuri līdz pēdējiem metriem cīnījās arī Carnikavas posmā. Šoreiz abi viens otru
vairākkārt centās pārbaudīt, tomēr viss izšķīrās finišā. Akmens sekcijā iegūto nelielo
pārsvaru nosargāja Zaļeskis, izcīnot vēl vienu uzvaru (00:44:37). Otrais ar tādu pašu
laiku bija Šika, bet trešais – Rihards Bondars (“NN Sporta klubs”), atpaliekot par 4
minūtēm un 9 sekundēm.
M14 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Matīss Buncis, kurš tuvāko sekotāju Adrianu
Purlauru no “Ķekavas NSS/KS Sporta klubs” pārspēja par 1 minūti un 52 sekundēm.
Trešais šajā grupā bija Rūdolfs Zetmanis no Kandavas. W16–18 grupā nepārspēta bija
Samanta Celitāne (“Garām ejot MTB Team”), kura par 35 sekundēm apsteidza
lietuvieti Emili Petrauskieni. M4 grupā uzvarēja Jānis Rapa (“Dako Ziemeļvidzeme”),
otrais bija Ivars Drulle, bet trešais – Jānis Brūklis. M5+ grupā uzvaras laurus plūca
Andrejs Ziems. Otrajā vietā ierindojās Dainis Gulbis, bet trešajā – Sergejs Rodionovs.
Pirmajā startā sacentās atvieglotās distances braucēji. M12 grupā pārliecinošu uzvaru
svinēja talsinieks Emīls Freibergs, kuram sekoja “NN Sporta klubs” braucējs Ričards
Zaļeskis. Ļoti sīvā cīņā par trešo vietu Patriks Peslaks par mata tiesu pārspēja Klāvu
Rozenbergu.
W14 grupā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Samanta Luberte no Smiltenes. Otrajā vietā
šoreiz ierindojās Elīza Pūce, bet trešajā – Lubertes komandas biedrene Tīna Teiviša.
W12 grupā uzvarēja Karolaina Druka-Jaunzeme. Otrā bija Evelīna Ļaudama, bet trešā
– Vendija Ļaudama.
Hobija klasē vīriem uzvaru sēriju turpināja Māris Kušners, bet cīņā par otro vietu
Uldis Freibergs skaistā duelī pārspēja Eduardu Ģemzi. Dāmu konkurencē uzvarēja
Inna Juršēviča, aiz sevis atstājot Vitu Ieleju un Ilzi Kazāku.
Sezonas turpinājums gaidāms 9. augustā Saldū, bet 18. un 19. jūlijā Lejaskalnu trasē
norisināsies “cb–xp” Latvijas un Lietuvas čempionāts MTB XCO krosā.