"Lielvārde/Fat Pipe" viesojās pie Kocēnu "Rubenes", kam pirmā riņķa mačā savā laukumā bija zaudējusi ar 6:12. Šīvakara mača rezultātu jau 6. minūtē atklāja lielvārdieši Sanda Mihailovska personā – 1:0. 39. minūtē Mihailovskis guva vēl vienus vārtus, panākot jau 2:0. Neticami, bet otrās trešdaļas pēdējā minūtē 16 sekunžu laikā laukuma saimnieki paspēja atjaunot neizšķirtu – 2:2, pa bumbiņai viesu vārtos ieraidīja Jēkabs Keišs un Mikus Eduards Ķikuts. 54. minūtē kocēnieši jau izvirzījās vadībā ar 4:2. Lielvārdes florbolisti 55. minūtē vienus vārtus atguva, tomēr galarezultātā uzvaru ar 6:3 svinēja Kocēnu "Rubene".
Piektdiena, 31. decembris, 2022 18:54
Čempione "Rubene" gadu noslēdz ar uzvaru pār "Lielvārdi/Fat Pipe"
ELVI florbola līgas vīriešiem aizejošā gada pēdējā spēlē pašreizējā čempione "Rubene" Kocēnu sporta namā uzņēma titulēto komandu "Lielvārde/Fat Pipe". Lielāko daļu mača vadībā atradās lielvārdieši, taču Kocēnu florbolisti spēja lauzt spēles gaitu un svinēja panākumu ar 6:3. Uzvarētāju labā 4 (3+1) rezultativitātes punktus guva Jēkabs Keišs. Citā spēlē jau astoto uzvaru pēc kārtas guva Cēsu komanda "Lekrings", kas savā laukumā ar 11:2 sagrāva Rīgas vienību "RTU/Rockets". Uzvarētāju sastāvā ar 5 (4+1) rezultativitātes punktiem izcēlās Jorens Malkavs.