Ceturtdiena, 09.10.2025 23:30
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:30
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 31. decembris, 2022 18:54

Čempione "Rubene" gadu noslēdz ar uzvaru pār "Lielvārdi/Fat Pipe"

sportacentrs.com
Čempione "Rubene" gadu noslēdz ar uzvaru pār "Lielvārdi/Fat Pipe"
Piektdiena, 31. decembris, 2022 18:54

Čempione "Rubene" gadu noslēdz ar uzvaru pār "Lielvārdi/Fat Pipe"

sportacentrs.com

ELVI florbola līgas vīriešiem aizejošā gada pēdējā spēlē pašreizējā čempione "Rubene" Kocēnu sporta namā uzņēma titulēto komandu "Lielvārde/Fat Pipe". Lielāko daļu mača vadībā atradās lielvārdieši, taču Kocēnu florbolisti spēja lauzt spēles gaitu un svinēja panākumu ar 6:3. Uzvarētāju labā 4 (3+1) rezultativitātes punktus guva Jēkabs Keišs. Citā spēlē jau astoto uzvaru pēc kārtas guva Cēsu komanda "Lekrings", kas savā laukumā ar 11:2 sagrāva Rīgas vienību "RTU/Rockets". Uzvarētāju sastāvā ar 5 (4+1) rezultativitātes punktiem izcēlās Jorens Malkavs.

"Lielvārde/Fat Pipe" viesojās pie Kocēnu "Rubenes", kam pirmā riņķa mačā savā laukumā bija zaudējusi ar 6:12. Šīvakara mača rezultātu jau 6. minūtē atklāja lielvārdieši Sanda Mihailovska personā – 1:0. 39. minūtē Mihailovskis guva vēl vienus vārtus, panākot jau 2:0. Neticami, bet otrās trešdaļas pēdējā minūtē 16 sekunžu laikā laukuma saimnieki paspēja atjaunot neizšķirtu – 2:2, pa bumbiņai viesu vārtos ieraidīja Jēkabs Keišs un Mikus Eduards Ķikuts. 54. minūtē kocēnieši jau izvirzījās vadībā ar 4:2. Lielvārdes florbolisti 55. minūtē vienus vārtus atguva, tomēr galarezultātā uzvaru ar 6:3 svinēja Kocēnu "Rubene".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?