Lielvārdes sporta centrā pēc pirmā perioda rezultātu tablo vēstīja par kaujiniecisku neizšķirtu – 1:1. 19. minūtē ar vārtu guvumu izcēlās cēsnieks Renārs Bļass (1:0), bet trīs sekundes (!) pirms pirmā pārtraukuma ātrajā pretuzbrukumā precīzi meta Renārs Hugo Bļass – 1:1. Otrās trešdaļas laikā lielvārdieši savu pārsvaru dubultoja (4:2), bet 47. minūtē Oskars Tūtāns panāca jau 5:2. Kā vēlāk izrādījās, šīvakara spēlē tas bija pēdējais gols lielvārdiešu izpildījumā, toties savus apgriezienus dubultoja viesi, kas desmit minūšu laikā guva sešus bezatbildes vārtus. Uzvaru ar 8:5 izcīnīja Cēsu komanda “Lekrings”.
Pirmdiena, 3. novembris, 2025 11:42
Cēsu “Lekrings” cīņas galotnē salauž lievārdiešu pretestību
ELVI florbola līgas vīriešiem spēlē, kas notika Lielvārdes sporta centrā, pēdējā perioda vidū “Lielvārde/Unihoc” bija vadībā ar 5:2 spēlē pret Cēsu komandu “Lekrings”. Atlikušajā laikā cēsnieki guva sešus bezatbildes vārtus un izcīnīja panākumu ar 8:5. Rezultatīvākais starp lielvārdiešiem ar 2 (1+1) punktiem bija Mārtiņš Lejnieks.