Sestdiena, 16. aprīlis, 2022 08:20

Cēsu "Lekrings" florbolisti kļūst par astoņkārtējiem Latvijas čempioniem

Leta/OgreNet

Cēsu "Lekrings" komanda piektdien "Arēnā Rīga" nodrošināja šīs sezonas "Elvi Florbola līgas" vīriešu turnīra čempiontitulu, valsts meistarsacīkstēs uzvarot astoto reizi vēsturē. Superfināla titula mačā cēsnieki ar rezultātu 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) pārspēja iepriekšējās sezonas čempioni Kocēnu "Rubeni".

Bronzas spēlē Talsu NSS/"Krauzers" komanda ar rezultātu 12:5 (0:1, 7:4, 5:0) uzvarēja Lielvārde"/"FatPipe vienību. Turpat "Arēnā Rīga" par pirmās līgas čempioniem piektdien tika kronēti "Latvijas Universitāte"/"Masters" florbolisti, kuri ar 7:5 (2:3, 2:0, 3:2) uzvarēja Ogres Vilkus.

2019./2020.gada sezonā Covid-19 pandēmijas un tās dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ Latvijas čempioni un medaļnieki palika nenoskaidroti, bet pagājušais čempionāts tā paša iemesla dēļ bija saraustīts un ar mazāku skaitu izslēgšanas spēļu. Valmierā notikušajā finālā uzvarēja Kocēnu "Rubenes" komandas.

