Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 23. septembris, 2021 08:33

Četri "Ogres" spēlētāji gūst vismaz 10 punktus pārliecinošā uzvarā pār "Valmiera Glass/ViA"

sportacentrs.com
Četri "Ogres" spēlētāji gūst vismaz 10 punktus pārliecinošā uzvarā pār "Valmiera Glass/ViA"
Ceturtdiena, 23. septembris, 2021 08:33

Četri "Ogres" spēlētāji gūst vismaz 10 punktus pārliecinošā uzvarā pār "Valmiera Glass/ViA"

sportacentrs.com

Trešdien uzvaru pārbaudes spēlē svinēja "Ogres" basketbolisti, kuri savā laukumā, esot vadībā no pirmās līdz pēdējai minūtei, ar 79:56 apspēlēja "Valmiera Glass/ViA" vienību. Četri ogrēnieši guva vismaz desmit punktus, rezultatīvākajam ar 12 punktiem kļūstot Emanualam Šeperdam.

Līdz šim ogrēnieši šajā pārbaudes cikla spēlēs bija piedzīvojuši neveiksmes, taču trešdienas vakarā savā laukumā tika izcīnīta uzvara, pārliecinoši ar 79:56 pārspējot "Valmiera Glass/ViA". Nikolaja Mazura vadītie basketbolisti atradās vadībā no pirmās minūtes, to neizlaižot līdz beigām. Ogrēnieši lielāko pārsvaru sasniedza pēc trešās ceturtdaļas, kad panāca +29 (68:39).

"Ogre" krietni labāk uzbruka no tālās distances, tālmetienus realizējot ar 35.7 % precizitāti (10/28) pret sešiem iemestiem (23.1%) valmieriešiem. Vēl labāk Ogres spēlētāji uzbruka no divpunktu metienu distances, savas iespējas punktos pārvēršot 55.2 % no metieniem, kamēr "Valmiera Glass/ViA" tik labi ar metieniem nevedās (12/34). Vienīgais nozīmīgais statistikas elements, kurā veiksmīgāki bija Valmieras basketbolisti, bija cīņa par atlēkušajām bumbām (42:36), kamēr piespēles vairāk izdalīja ogrēnieši (27:15), bet kļūdas vairāk pieļāva Edmunda Valeiko vadītie basketbolisti (25:18).

"Ogres" rindās četri spēlētāji guva vairāk par desmit punktiem, bet rezultatīvākais ar 12 bija Emanuals Šeperds, kurš gūtajiem punktiem pievienoja arī piecas atlēkušās bumbas. 11 punktus pievienoja uzreiz trīs basketbolisti - Jānis Antrops, Pauļus Poškas un Uģis Pinete, kamēr Kristaps Dārgais izcēlās ar pieciem punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm.

"Valmiera Glass/ViA" ar 12 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām veiksmīgākais bija Ervīns Jonāts. Deviņi punkti Jānim Kaufmanim, bet astoņi Klāvam Dubultam.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?