Līdz šim ogrēnieši šajā pārbaudes cikla spēlēs bija piedzīvojuši neveiksmes, taču trešdienas vakarā savā laukumā tika izcīnīta uzvara, pārliecinoši ar 79:56 pārspējot "Valmiera Glass/ViA". Nikolaja Mazura vadītie basketbolisti atradās vadībā no pirmās minūtes, to neizlaižot līdz beigām. Ogrēnieši lielāko pārsvaru sasniedza pēc trešās ceturtdaļas, kad panāca +29 (68:39).
"Ogre" krietni labāk uzbruka no tālās distances, tālmetienus realizējot ar 35.7 % precizitāti (10/28) pret sešiem iemestiem (23.1%) valmieriešiem. Vēl labāk Ogres spēlētāji uzbruka no divpunktu metienu distances, savas iespējas punktos pārvēršot 55.2 % no metieniem, kamēr "Valmiera Glass/ViA" tik labi ar metieniem nevedās (12/34). Vienīgais nozīmīgais statistikas elements, kurā veiksmīgāki bija Valmieras basketbolisti, bija cīņa par atlēkušajām bumbām (42:36), kamēr piespēles vairāk izdalīja ogrēnieši (27:15), bet kļūdas vairāk pieļāva Edmunda Valeiko vadītie basketbolisti (25:18).
"Ogres" rindās četri spēlētāji guva vairāk par desmit punktiem, bet rezultatīvākais ar 12 bija Emanuals Šeperds, kurš gūtajiem punktiem pievienoja arī piecas atlēkušās bumbas. 11 punktus pievienoja uzreiz trīs basketbolisti - Jānis Antrops, Pauļus Poškas un Uģis Pinete, kamēr Kristaps Dārgais izcēlās ar pieciem punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm.
"Valmiera Glass/ViA" ar 12 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām veiksmīgākais bija Ervīns Jonāts. Deviņi punkti Jānim Kaufmanim, bet astoņi Klāvam Dubultam.