Četru kontinentu basketbolisti sacentīsies Kings of Air" sacensībās, starp viņiem arī ogrēnietis Kristaps Dārgais

Ielu sporta un kultūras kustības "Ghetto Games" pēc septiņu gadu pārtraukuma organizētās sacensības Grīziņkalnā sāksies plkst.19. Bezmaksas ieeja Grīziņkalna "kolizejā" būs no plkst.18.

Pasākumā piedalīsies gan sestdien Ulanbatorā Pasaules kausā 3x3 basketbola turnīrā trešo vietu bumbas triekšanā grozā no augšas ieņēmušais latvietis Kristaps Dārgais, gan šo sacensību uzvarētājs Pjotrs Grabovskis no Polijas, gan ceturtās vietas ieguvējs Džoels Henrijs no Lielbritānijas.

Dalībnieku pulkā būs arī aizvadītās sezonas "Ramirent" Nacionālās basketbola līgas vērtīgākais spēlētājs Eduards Avotiņš no Latvijas, amerikāņi Džonatans Edvardss un Kriss Steiplss, brazīlietis Gustavu Hākins, Bartošs Sveds no Norvēģijas un Brodijs Stīvenss no Austrālijas.

"Kings Of Air" sacensības šoreiz tiks aizvadītas pēc jauniem noteikumiem. Sākumā visiem sportistiem būs iespēja izpildīt divus trikus, kurus vērtēs žūrija. Pēc pirmās kārtas astoņi labākie iekļūs izslēgšanas cīņu turnīrā, pēc olimpiskās sistēmas noskaidrojot uzvarētāju.

Žūrijas sastāvā būs Jānis Blūms, Artūrs Žagars, Žanis Peiners, Anete Šteinberga, mākslinieks Vladislavs Lakše, "Dunk Elite" pārstāvis un Rihards Lomažs vai kāds cits žūrijas loceklis viņa vietā.

Pasākums būs arī piemiņas veltījums basketbolistam Jānim Timmam, kuram 2.jūlijā ir dzimšanas diena un kurš pērn decembrī mira 32 gadu vecumā.

Apmeklētāji tiks aicināti ziedot mazā basketbolista Rūdolfa Magura rehabilitācijai, kurš vēl pirms diviem gadiem aktīvi spēlēja "Ghetto Basket", taču viņu uz ceļa notrieca mašīna.

2018.gada jūlijā "Kings of Air" Grīziņkalnā uzvaru dalīja Dārgais un francūzis Gajs Dipuī.