Ceturtajā spēlē izšauj Kusiņš – lielvārdieši atjauno līdzsvaru sērijā

Ceturtajā spēlē izšauj Kusiņš – lielvārdieši atjauno līdzsvaru sērijā

Šīs sezonas līdz šim rezultatīvākā izslēgšanas spēle vakar tika aizvadīta Lielvārdē, kur pusfināla sērijas ceturtajā mačā "Lielvārde/Fat Pipe" ar 11:7 pieveica Kocēnu "Rubeni". Galvenais lielvārdiešu panākuma kaldinātājs ar četriem vārtu guvumiem un vienu rezultatīvu piespēli bija Aivis Kusiņš. Sērijā līdz vienas komandas četrām uzvarām rezultāts atkal kļuvis neizšķirts – 2:2.

Kocēnu "Rubene" regulārajā turnīrā izcīnīja augsto 2. vietu, bet ceturtdaļfināla sērijā tai pretī stājās komanda "Oxdog Ulbroka LU" (7. vieta). Sēriju kocēnieši sāka ļoti pārliecinoši, savā laukumā uzvarot ar 5:4 pagarinājumā un 5:1, bet Ulbrokā – ar 6:3. Rezultāts sērijā bija 3:0, pašreizējai čempionu kausa īpašniecei, lai iekļūtu pusfinālā, vajadzēja vairs tikai vienu panākumu, bet tas tik viegli rokā nedevās. Vispirms Ulbrokas florbolisti savā laukumā tika pie pirmās uzvaras – 8:5, bet pēc tam viesos spēja uzvarēt papildlaikā – 3:2. Sērijas kopvērtējumā atgriezās intriga, jo kocēnieši atradās vadībā tikai ar 3:2, turklāt nākamais mačs bija jāaizvadā Ulbrokā. Sērijas sestajā mačā "Rubene" svinēja uzvaru pagarinājumā – 5:4, sērijā triumfējot ar 4:2.

