Kā stāsta Ogres novada Sporta centra sporta attīstības darba organizatore Madara Miķelsone-Pobiaržena, ideja par masku skrējiena rīkošanu radusies kopīgā sarunā ar kolēģēm. Tobrīd tika aktīvi spriests, kā Ģimenes dienas aktivitātes padarīt vēl atraktīvākas un bērniem saistošākas. «Ogres novada Sporta centram pašam šobrīd jau ir trīs tēli – Čiekurs, Robots un Konfekte, tāpēc radās doma, ka mums varētu pievienoties arī citas Ogres novada iestādes un uzņēmumi, kuriem ir savas maskas vai tēli, un visi varētu piedalīties Lielajā masku skrējienā,» saka organizatore.
Masku skrējiens notiks pirms ikgadējā pirmsskolas izglītības iestāžu velobrauciena. Galvenais akcents tiek likts uz drošību, masku demonstrēšanu un kopīgu prieku. Visiem dalībniekiem paredzētas arī nelielas pārsteiguma balvas, savukārt pēc skrējiena maskas/tēli palīdzēs radīt svētku noskaņu velobrauciena laikā. «Mēs plānojam, ka tiks aizvadīts demonstratīvs skrējiens, kura garums nepārsniegs simts metru,» skaidro Madara Miķelsone-Pobiaržena. «Maskas nesacentīsies savā starpā, kurš noskries ātrāk. Galvenais uzdevums būs iepazīstināt ar sevi – pastāstīt par katru tēlu, ko tas pārstāv, kur to var sastapt. Kad visi to būs paveikuši, tad maskas stāsies uz starta un skries savu distanci.»
Lai gan Lielais masku skrējiens Ogrē notiks pirmo reizi, organizatori cer, ka, gūstot atsaucību no pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem, tas nākotnē varētu kļūt par tradīciju. Šobrīd pasākumam jau pieteikušās desmit maskas, taču rīkotāju pārstāve uzsver – pat piecas būtu pietiekami, lai radītu priecīgu atmosfēru.
Organizatore arī norāda, ka dalībai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, lai būtu iespējams pārliecināties par pasākuma saturam atbilstošiem tēliem un nodrošināt veiksmīgu norisi. To var izdarīt, zvanot viņai pa tālruni 20092003 vai rakstot uz e-pastu: . Skrējiens sāksies 6. jūnijā pulksten 10.30 Ogres pilsētas skvērā.