Otrdiena, 4. janvāris, 2022 09:48

Covid-19 ievieš korekcijas: līdz 14. janvārim nespēlēs ''Ventspils'', ''Liepāja'' un ''Ogre''

Covid-19 ievieš korekcijas: līdz 14. janvārim nespēlēs ''Ventspils'', ''Liepāja'' un ''Ogre''
Foto: Basket.lv
Covid-19 saslimstības dēļ vismaz līdz 14. janvārim apvienotajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā nespēlēs trīs vietējās komandas - ''Ventspils'', ''Liepāja'' un ''Ogre''.
30. decembrī ''Ventspilij'' bija paredzēta Latvijas kausa ceturtdaļfināla atbildes spēle pret ''Liepāju'', taču Covid-19 saslimšanas dēļ kādā no komandām mačs uz nezināmu laiku tika pārcelts. ''Ventspils'' komandai janvārī bijis plānots saspringts spēļu kalendārs.

Līdz 14. janvārim ventspilniekiem apvienotās Latvijas-Igaunijas līgas ietvaros bija paredzētas trīs spēles - 4. janvārī savā laukumā pret ''Valmiera Glass/ViA'', 8. janvārī izbraukumā pret Nikolaja Mazura trenēto ''Tartu Ulikool'', bet 14. janvārī savā laukumā pret čempioni ''Kalev/Cramo''.

Šodien komanda savos sociālajos tīklos pavēstījusi, ka 4. janvāra spēle pret ''Valmiera Glass/ViA'' tiek pārcelta, nekonkretizējot datumu, kad spēle varētu notikt. Kā tika noskaidrots portāla ''Sportacentrs.com'' sarunā ar Latvijas basketbola līgu direktoru Kristapu Janičenoku, tad spēles pārcelšanas iemesls ir inficēšanās ar Covid-19. Pie tam, saslimstība novērota arī tādās komandās kā ''Liepāja'' un ''Ogre'', un tādējādi komandas nevarēs aizvadīt spēles tuvāko gandrīz divu nedēļu laikā jeb vismaz līdz14. janvārim.

Tas nozīmē, ka ''Ventspilij'' nenotiks vismaz divas spēles - 4. janvārī pret ''Valmieru Glass/ViA'' un 8. janvārī pret ''Tartu Ulikool''. ''Liepājai'' nenotiks plānotie mači 8. janvārī pret Rakveres ''Tarvas'' un 12. janvārī pret ''Ogri'', bet ''Ogrei'' nenotiks plānotās cīņas 5. janvārī pret ''Tarvas'' un 12. janvārī pret ''Liepāju''. Divas spēles pārceltas arī ''Valmierai Glass/ViA" - jau pieminētā pret ''Ventspili'' un 9. janvāra mačs pret ''Avis Rapla''. 14. janvārī pēc kalendāra spēle plānota ''Ventspilij'' savā laukumā pret ''Kalev/Cramo'', bet dienu vēlāk pret čempioni plānots spēlēt liepājniekiem.


Pagaidām nav zināms, kad visas pārceltās spēles varētu notikt. Esot izstrādātas izmaiņas kalendārā, kas nosūtītas apstiprināšanai Igaunijas pusei. ''Ventspils'' ar deviņām uzvarām desmit spēlēs atrodas trešajā vietā turnīrā, ''Ogre'' ar sešām uzvarām 12 mačos sestajā vietā, ''Liepāja'' ar trim panākumiem 11 cīņās 10. pozīcijā, bet ''Valmiera'' ar divām uzvarām 14 spēlēs ir pēdējie.

