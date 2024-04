Dabas parkā "Zilie kalni" norisināsies iecienītās un ikgadējās MTB riteņbraukšanas sacensības

Šogad “Ikšķiles MTB velobrauciens” atkal norisināsies līdz šim ierastajā jūlija mēnesī, dalībniekiem sacenšoties un arī vienlaicīgi baudot krāšņo apvidu jūlija pēdējā sestdienā. Velodraugiem būs lieliska iespēja braukt skaistā apvidū, kāds ir dabas parks “Zilie kalni”. 2011. gadā aizsākušais velobrauciens šogad notiks divpadsmito reizi, un visās distancēs kopā plāno pulcēt vairākus simtus velomīļotājus.





Iepriekšējos gados startējušie to ļoti labi zina, bet debitantiem varam pateikt, ka trase ir interesanta un dinamiska, dodot iespēju izbraukt un izbaudīt dabas parka “Zilie kalni” kalnaino un skaisto teritoriju. Velobraucienā allaž piedalās gan vairāki vadošie Latvijas MTB braucēji, gan parasti riteņbraukšanas cienītāji, līdz ar to katrs atbilstoši savām spējām var izvēlēties sev atbilstošo distanci un arī ātrumu trasē. Organizatori piedāvā ierastās trīs distances, no kurām visgarākā, protams, ir “Maratona” distance, kur ierastais 16 km aplis būs jābrauc trīs reizes, kopā nobraucot 48 km.





Pusmaratona distances dalībniekiem būs jābrauc par vienu apli mazāk jeb divi apļi, tātad kopā veicot 32 km. Šoreiz īsākajā no šīm te trim galvenajām distancēm – “Ģimenes” distancē – dalībniekiem ir paredzēti 12 km (viens aplis). Kā parasti, ir padomāts arī par pašiem mazākajiem dalībniekiem, kuriem tiks organizēts bērnu velobrauciens 300 – 800 m garumā, kur finišā katrs bērns saņems piemiņas medaļu. Ļoti gaidīti ir visi MTB braucēji.





Bez individuālās konkurences allaž lielu interesi izsauc komandu cīņas abās garākajās distancēs Maratonā un pusmaratonā. Organizatori ir nākuši pretī dalībniekiem, lai vieglāk būtu nokomplektēt komandas, jo ierasto septiņu vietā šoreiz var būt pieci dalībnieki, no kuriem vērtējumā ies trīs labākie. Līdz ar to arī komandas ir aicinātas komplektēt sastāvus un pietiekties velobraucienam, lai cīnītos par kausiem un sponsoru balvām.





Sacensību centrs būs atvērts un reģistrācija sāksies no plkst. 9.30 Zilo kalnu distanču slēpošanas trases starta laukumā. Plkst. 10.30 starts tiks dots pašiem mazākajiem dalībniekiem, plkst. 11.15 trasē dosies ģimeņu brauciena dalībnieki, plkst. 13.00 sacensības uzsāks prestižākās maratona distances veicēji, un piecas minūtes aiz viņiem kā noslēdzošie dabas parka “Zilie kalni” takās dosies pusmaratonisti.





“Online” reģistrēšanās un ar nolikumu var iepazīties Sportlat mājaslapā – www.sportlat.lv. Kā parasti, novada iedzīvotājiem ir izdevīgāka pieteikšanās, kur pa īpašu dalības maksu dalībnieki var pieteikties Ogrē, “Nesēdimājās” velosipēdu darbnīcā, Mālkalnes prospektā 26, kā arī DEJAVU CYCLING velo servisā Ikšķilē, Ausekļa iela 2, Ādamlauks.





Sacensības organizē biedrība “Sporta klubs SportLat” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību.