Ceturtdiena, 09.10.2025 23:30
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:30
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 20. marts, 2022 09:03

Dāmas savus svētkus svin volejbola turnīrā

ogresnovads.lv
Dāmas savus svētkus svin volejbola turnīrā
Svētdiena, 20. marts, 2022 09:03

Dāmas savus svētkus svin volejbola turnīrā

ogresnovads.lv

13. martā Ogres stadiona hallē norisinājās sieviešu komandu turnīrs volejbolā, kas bija veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Kā ziņo viena no sacensību rīkotājām Agita Kābele, septiņu vienību konkurencē (piecas no tām pārstāvēja Ogres novadu) 1. vietu izcīnīja viešņas no Ropažiem, vēl uz goda pjedestāla kāpa komandas "Ikšķile" un "Madliena".

Sacensības organizēja Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Ikšķiles sieviešu volejbola komandu. Par Sieviešu dienai veltītā volejbola turnīra uzvarētāju kļuva komanda "Ropaži", kuras sastāvā cīnījās Baiba Kučika, Elīna Mažeika, Ieva Lapiņa, Baiba Bukeviča, Laura Svirska, Ramona Buliņa, Karīna Grigorjeva, Jana Mamedova un Anastasija Popova. Godpilnajā otrajā vietā komanda "Ikšķile": Madara Kuģe, Rūta Maksimova, Līga Batņa, Kristīne Nedviga, Aiva Lapiņa, Everita Djomkina un Inese Auziņa. Trešajā vietā komanda "Madliena": Monta Antonoviča, Beāte Baumeistere, Agija Poļanska, Dana Leibome, Māra Kļaviņa-Balode un Liene Linde-Kuka. 4. vietā "Ikšķile 2", 5. vietā "Drama Queen" (Rīga), 6. vietā "Ogres tehnikums", 7. vietā "Ikšķile 3".

Foto: Zigmunds Buliņš šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?