Sacensības organizēja Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Ikšķiles sieviešu volejbola komandu. Par Sieviešu dienai veltītā volejbola turnīra uzvarētāju kļuva komanda "Ropaži", kuras sastāvā cīnījās Baiba Kučika, Elīna Mažeika, Ieva Lapiņa, Baiba Bukeviča, Laura Svirska, Ramona Buliņa, Karīna Grigorjeva, Jana Mamedova un Anastasija Popova. Godpilnajā otrajā vietā komanda "Ikšķile": Madara Kuģe, Rūta Maksimova, Līga Batņa, Kristīne Nedviga, Aiva Lapiņa, Everita Djomkina un Inese Auziņa. Trešajā vietā komanda "Madliena": Monta Antonoviča, Beāte Baumeistere, Agija Poļanska, Dana Leibome, Māra Kļaviņa-Balode un Liene Linde-Kuka. 4. vietā "Ikšķile 2", 5. vietā "Drama Queen" (Rīga), 6. vietā "Ogres tehnikums", 7. vietā "Ikšķile 3".
Foto: Zigmunds Buliņš šeit: