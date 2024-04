Dāmu sportu Mamanetu sāk iepazīt arī Ogrē

Tiem, kuri par Mamanetu neko nav dzirdējuši, zināmu priekšstatu par to jau var raisīt pats tās nosaukums. Kā stāsta trenere un sporta aktīviste Madara Tīģere-Bernharde, ar Mamanetu nodarbojas galvenokārt mammas, sievietes pēc 30 gadiem un pat vecmāmiņas. Pati spēle ļoti līdzinās volejbolam, jo ir radīta uz tā bāzes, dažas lietas modificējot. «Mamaneta spēle notiek volejbola laukumā ar sešām spēlētājām katrā laukuma pusē,» Madara paskaidro. «Galvenā atšķirība no volejbola ir tāda, ka bumbu nevis atsit, bet met un ķer. Tieši tāpat – metot bumbu – notiek arī serve, saspēle un uzbrukums. Dāmas, kuras pazīst volejbolu, ļoti vienkārši iemācās spēlēt arī Mamanetu, galvenais ir apgūt bumbas mešanas un ķeršanas tehniku.»

Mamanets kā sporta veids ir radies Izraēlā. Madara Tīģere-Bernharde saka: «Agrāk tur bija pieņemts, ka lielākoties ar sportu nodarbojas vīrieši, bet sievietes vairāk pieskata bērnus. Taču laika gaitā arī jaunās māmiņas vēlējās kaut ko aktīvāk darīt, un kādā brīdī radās ideja, ka viņas sanāk kopā un uzspēlē bumbu, kamēr tēvi veltī savu uzmanību bērniem. Tādā veidā arī radās Mamanets, kas tagad ir kļuvis diezgan populārs arī Eiropā.»

Latvietes sevi pierāda arī starptautiskos turnīros

Pasaulē ir nodibinātas šā sporta veida federācijas, tiek rīkoti plaša mēroga starptautiski čempionāti. Mūsu valstī Mamanetu ieviesa Latvijas Tautas sporta asociācija, kas 2016. gadā ieinteresējās par māmiņām paredzēto jauno fizisko aktivitāti. Tajā pašā gadā Rīgā Pasaules Strādājošo un amatieru sporta konfederācijas kongresa ietvaros norisinājās arī pirmais Mamanetam veltītais seminārs, bet 2017. gadā tika izveidota pirmā Latvijas komanda. Tā startēja Rīgā rīkoto Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu ietvaros notiekošajā Mamaneta čempionātā, kur 34 komandu konkurencē ieguva sesto vietu.

«Latvijā federācija vēl nav tapusi, taču Latvijas Tautas sporta asociācija jau domā par tās dibināšanu,» uzsver Madara Tīģere-Bernharde. «Šādu nepieciešamību nosaka fakts, ka interese par Mamanetu pieaug, Latvijā jau ir vairāk nekā 20 komandu. 9. decembrī Valmierā jau trešo reizi notiks Latvijas Mamaneta čempionāts. Noteikti jāatzīmē, ka šogad Latvijas komandas piedalījās arī starptautiskās sacensībās un ieguva godalgotas vietas.»

Iespējas gūt priekšstatus

Latvijas Tautas sporta asociācija un Gaļina Gorbatenkova ir rīkojušas iepazīšanās treniņus daudzās pašvaldībās, un lielā daļā no tām vēlāk ir izveidotas arī vietējās Mamaneta komandas. Ogres novadā līdz šim nebija izdevies neko noorganizēt. «Pirmais mēģinājums kaut ko uzsākt bija pavasarī, kad rakstīju Ogres novada Sporta centram,» saka Madara Tīģere-Bernharde. «Tolaik sporta attīstības darba organizators bija Andris Krauja, bet no Sporta centra nekādu atbildi nesagaidīju. Tagad organizatora amatu ieņem Helmuts Eglītis, viņš atsaucās uz manu e-pastu un bija gatavs mēģināt izveidot komandu arī Ogres novadā. Pateicoties Eglīša kunga atbalstam, 29. novembrī laikā no pulksten 20 līdz 21 nesen atjaunotajā Ogres novada Sporta centra ēkā Skolas ielā 12 notiks pirmā sanākšana. Uz to laipni aicinātas visas mammas un citas sievietes, kam interesē Mamanets. Tiks sarīkots iepazīšanās treniņš, kurā piedalīšos es, kā arī pārstāvji no novada Sporta centra un Latvijas Tautas sporta asociācijas. Dāmas varēs uzzināt spēles noteikumus, kā arī informēsim viņas par iespējām trenēties un attīstīt šo sporta veidu Ogres novadā.»

Nākotni noteiks interese

Vaicājot par tālākajiem plāniem, Madara Tīģere-Bernharde ir optimistiska: «Patlaban mums ir iespēja rīkot nodarbības zālē divas reizes nedēļā – trešdienās un sestdienās. Sākumā novērtēsim situāciju un organizēsim treniņus trešdienās. Ja būs interese un gribēšana, tad sanāksim kopā divas reizes nedēļā. Pati esmu gatava darboties brīvprātīgi, lai panāktu, ka Mamanets Ogres novadā iesakņojas un attīstās. Taču jārēķinās ar to, ka mums ir jāmaksā nepilni 30 eiro par zāles īri Ogres novada Sporta centram. Mana ideja ir sekojoša – ja spēlētājas būs gatavas samesties zālei un darboties, esmu ar mieru braukt un vadīt nodarbības, jo pašlaik strādāju kā trenere Ropažu novadā. Ja laika gaitā Ogrē izveidosies komanda, tad varēsim domāt par to, lai attīstītos kā komanda, un braukt uz sacensībām. Tad droši vien būs jādibina vietējā Mamaneta biedrība (līdzīgi, kā tiek darīts citviet), kas nepieciešama, lai varētu piesaistīt finansējumu. Manuprāt, Mamanets ir ļoti labs sporta veids, jo saliedē mammas, dod viņām iespēju iziet no mājām, izkustēties, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot savu fizisko formu un veselību, kā arī iegūt jaunas draudzenes.»