Ceturtdiena, 20. novembris, 2025 11:59

Dārgais labo līgas rekordu, “Ogre” izsēj pārsvaru un izcīna smagi nākušu uzvaru

Osports.lv
Foto: osports.lv
Ceturtdiena, 20. novembris, 2025 11:59

Osports.lv

Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas izcīnīto atlēkušo bumbu rekordu laboja basketbola kluba (BK) “Ogre” kapteinis Kristaps Dārgais, kurš ar 24 atlēkušajām bumbām palīdzēja mājiniekiem ar rezultātu 77:67 apspēlēt Igaunijas komandu “Viimsi”.

Dārgais 37 minūtēs izcēlās ar deviņiem punktiem (2p. 4/4, 1p. 1/4), 24 atlēkušajām bumbām un trim rezultatīvām piespēlēm. Dārgais, kura personīgais rekords līgā līdz šim bija 19 atlēkušās bumbas, par trim bumbām pārspēja līgas rekordu, kas piederēja Klāvam Dubultam, Arnaldo Toro un Artemam Kovaļovam. Dārgais arī laboja uzbrukuma atlēkušo bumbu personīgo rekordu (no 9 uz 10) un atkārtoja savu personīgo efektivitātes rekordu (41).

Rezultatīvākais ogrēniešiem bija amerikāņu jaunpienācējs Anderss Nelsons (16p, 6rp), viesiem 19 punktus guva Jorgens Rikbergs un ar double-double atzīmējās Kevins Beikers (16p, 10ab). “Ogre” lieliskā pirmajā puslaikā pieļāva tikai vienu kļūdu, bet visā spēlē – četras, ne reizi nekļūdoties gan otrajā, gan arī ceturtajā ceturksnī. Pretiniekiem bija 10 kļūdas. Zem groziem ogrēnieši saimniekoja ar 44:34.

Spēle sākās ar viesu nelielu pārsvaru (11:5), un vēl otrā ceturkšņa pirmajā minūtē “Ogre” bija priekšā ar tikai vienu punktu (20:19). Tomēr trīsarpus minūtes vēlāk Kārlis Apsītis guva grozu ar sodu un starpību pirmoreiz ieveda otrajā desmitā (34:23), bet minūti līdz puslaika beigām kanādietis Džastins Ndžoks-Todžarē no tālienes panāca jau 19 punktu vadību (49:30).

“Viimsi” gan nebija noskaņota padoties un lieliski sāka otro puslaiku. Olivers Pere ar triecienu grozā trīs minūtes līdz trešā ceturkšņa beigām deficītu sadeldēja līdz četriem punktiem (52:56) un minūti līdz ceturtdaļas beigām panāca izlīdzinājumu (56:56), bet izšķirošā ceturkšņa ievadā Jorgens Rikbergs ar četriem punktiem pēc kārtas panāca jau 60:56 viesu labā. “Ogre” beidzot pamodās, nākamajās septiņarpus minūtēs ielaida tikai divus punktus (71:62) un sāncenšus tomēr salauza ar 77:67.

“Ogre” šosezon visas piecas uzvaras izcīnījusi pret tabulā zemāk esošām komandām, visus piecus zaudējumus piedzīvojusi pret labāko sešinieku un sestdien ciemosies pie līderes “Tartu Ülikool”

Ogre – Viimsi 77:67 (18:17, 31:14, 7:25, 21:11).

Rezultatīvākie spēlētāji:
Ogre: Nelsons 16 (6rp), Kampuss 14, Avotiņš 13, Apsītis 12 (3p. 1/7), Dārgais 9 (24ab, 41ef), Ndžoks-Todžarē 7 (7ab), Šundeļs 4, Sīpoliņš 2.

