Ogrēniešu galvenais treneris Uldis Švēde pēc zaudējuma uzsvēra, ka komanda smagi cīnījās aizsardzībā, taču tas nemazināja rūgtumu pēc zaudējuma. "Smagi cīnījāmies aizsardzībā, taču arī pieļāvām kļūdas," stāstīja treneris.
Trenerim piekrita arī viens no komandas līderiem Kristaps Dārgais. "Sāpīgs zaudējums. Otrajā puslaikā noteikti palīdzēja skatītāju atbalsts, tāpēc arī varējām atgriezties spēlē, bet laikam tas jau bija nedaudz par vēlu," teica basketbolists.
Pērnavas komandā rezultatīvākais spēlētājs bija Roberts Valge, kurš sekmēja komandas uzvaru ar 30 gūtajiem punktiem, bet Alteriks Gilberts pievienoja 20 punktus. Dārgais norādīja, ka šajā mačā neizdevās apturēt pretinieku komandas mazos spēlētājus.
"Sērijā pret "Taltech" bija viens tāds spēlētājs, bet šai komandai bija trīs tādi spēlētāji. Kirvesu un Misteru nosedzām, bet ne Valgi - cepuri nost viņam šodien. Laukumā tā arī izskatījās - katru reizi kad mēs lēcām pāri, viņš meta iekšā," situāciju laukumā aprakstīja Dārgais.
Ogres basketbolistam šis nebija pirmais LIBL finālturnīrs un viņš izcēla, ka spilgtākās emocijas bijušas pirmajā finālčetrinieka turnīrā Tallinā, kad "Ogrei" arī neizdevās tikt pie bronzas godalgām.
"Tās emocijas, kas bija pirmajā "Final Four" Tallinā, tādas vairs nekad nebūs, jo tā bija pirmā reizi un kaut kas īpašs. Arī tad tāpat kā šajā reizē palikām ceturtajā vietā," teica Dārgais. "Runājot par šo "Final Four", mēs zinājām, ka mums pusfinālā būs jāspēlē pret "VEF Rīga" un apzinājāmies, ka būsim šajā pozīcijā - spēlē par trešo vietu. Godīgi sakot arī pārējām divām Igaunijas komandām mēs sezonas laikā ļoti sīvi cīnījāmies, un Pērnavai izbraukumā pavisam nedaudz zaudējām, bet mājās pavisam nedaudz uzvarējām. Emocionāli, protams, šis ir sāpīgs zaudējums, ceturtās vietas nekad nav patīkamas."
Jau nākamnedēļ sāksies izslēgšanas spēles Latvijas basketbola čempionātā, kur "Ogre" pirmo maču aizvadīs ceturtdien, savā laukumā uzņemot "Liepāju".
"Papildus motivāciju izslēgšanas spēlēm meklēt nevajag, ceturtdien būšu gatavs iet cīnīties pret Liepāju. Priekšā ir jauna sērija, aizmirsīsim šo zaudējumu, jo tie būs ļoti svarīgi mači," atklāja basketbolists.