BK "Ogre" šobrīd Latvijas-Igaunijas līgā Latvijā ar 13 uzvarām un astoņiem zaudējumiem ieņem trešo vietu un, visticamāk, spēs kvalificēties "Final6", kas no 8.-11. aprīlim notiks Rīgā. Pēdējās divās spēlēs Nikolaja Mazura vadītā komanda nepārliecina, piedzīvojot neveiksmes pret Liepāju un "Valmiera Glass/ViA".
Objektīvi šos zaudējumus vērtēja viens no "Ogres" kapteiņiem Kristaps Dārgais, minot gan koncentrācijas trūkumu spēļu sākumos, gan uzteica pretiniekus: "Liepāja pret mums, manuprāt, aizvadīja, ja ne labāko, tad vienu no divām labākajām spēlēm sezonā. Uz to maču viņi iznāca ar milzīgu enerģiju un agresivitāti, kam mēs nebijām gatavi. Pirmajā puslaikā viņiem izdevās savākt visas neitrālās bumbas, doties ātrajās pārējās, demonstrējot labāko basketbolu Artūra Visocka-Rubeņa stilā. Ja citās spēlēs mums izdevās viņus nolauzt, tad šajā reizē vienmēr, kad sākām atspēlēties, pieļāvām neprecizitātes, par kurām Liepāja mūs sodīja. Pret Valmieru jāsaka, ka mums kārtējo reizi bija problēmas ar mača sākumu. Iesākam bez enerģijas. Treneri mums piekodina pievērst šim uzmanību, taču, iespējams, mājo mūsos doma, ka spēles gaitā varēsim ieslēgt lielākus apgriezienus. No šīm spēlēm varam paņemt to, ka katram individuāli jātiek galā ar sevi, mani ieskaitot, jo arī es neesmu iesācis spēles kā gribētos."
Raugoties statistikā, lai arī "Ogre" atrodas trešajā vietā, pēc gūtajiem punktiem uzbrukumā un ielaistajiem aizsardzībā tā ir otrā labākā. Sezonas mērķis komandai ir spert soli uz augšu gadu no gada: "Vienmēr ar Ogres komandu esam gājuši soli uz priekšu un ar katru gadu vēlējušies sasniegt vairāk. Ja pagājušogad nepabeigtajā sezonā bijām otrie, tad šogad mērķis ir atgriezties turpat un cīnīties arī par pirmo vietu. Ja paskatāmies pagājušo sezonu, tad toreiz daudz spēļu uzvarējām galotnēs. Vienmēr esmu uzskatījis, ka basketbols tādā ziņā ir pārliecības spēle. Kad pagājušogad pēc grūta sākuma spējām tomēr vairākās spēlēs uzvarēt kā pret Jūrmalu un Ventspili, tas deva mums pārliecību un ticību trenerim."
"Noteikti varētu uzlabot soda metienu procentu. Lai gan statistiski neizskatās tik slikti, taču tas ir elements, kurā vēlētos progresu. Vēl nevajadzētu pieļaut kļūdas, par kurām man galvenais treneris Nikolajs Mazurs uzsver. Dažreiz par daudz skrienu un pieņemu nepareizus lēmumus. Pēdējos divos gados esmu sācis spēlēt lēnāk un prātīgāk. Tā ir lieta, pie kuras man jāturpina strādāt," savas iespējas progresēt atsevišķos spēles elementos vērtē viens no "Ogres" līderiem.
Vairāk sarunu ar Kristapu Dārgo par šo sezonu un vai viņš turpinās piedalīties "slam-dunk" konkursos skaties jaunākajā "Sports tuvplānā" raidījumā šeit: