- BK "Ogre" šodien viesojās pie apvienotās līgas jaunpienācējas "Viimsi", kuru pārstāv latvietis Ronalds Zaķis. Komandām šī bija pirmā savstarpējā spēle sezonā, bet turnīra tabulā augstāk atradās Igaunijas komanda (12-6 bilance 4. vieta), kamēr ogrēnieši ar septiņiem panākumiem 15 mačos atradās 8. pozīcijā.
- Sešas no septiņām uzvarām Ulda Švēdes vadītā komanda šajā sezonā izcīnījusi pret Igaunijas komandām ("Avis Rapla", "Tartu Ulikool", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev" un "Taltech"). Šovakar tika izcīnīta septītā, kas ļāva gūt astoto uzvaru sezonā un uzlabot bilanci turnīra tabulā.
- "Viimsi" sastāvā atgriezās Ronalds Zaķis, kurš izlaida pāris mačus savainojuma dēļ. Zaķis ir viens no komandas līderiem, pirms Ogres mača vidēji mačā atzīmējoties ar 15.4 punktiem un 6.5 atlēkušajām bumbām. Šovakar 10:14 minūšu laikā Zaķis guva četrus punktus (1p. 2/4, 2p. 1/4, 3p. 0/4), izcīnīja vienu bumbu zem groziem, taču pieļāva trīs kļūdas.
- Savukārt Ogrei pieejams atkal bija Rihards Zēbergs, kurš nespēlēja pēdējā zaudējumā pret "VEF Rīga". Zēbergs laukumā pavadīja ilgāko laiku komandā (32:50 minūtes), guva 11 punktus, izcīnīja septiņas bumbas zem groziem, atdeva trīs piespēles un to noslēdza ar otru labāko +/- (+17) un dalīti labāko efektivitāti (24).
- Pirmo puslaiku mājinieki noslēdza ar divu punktu pārsvaru (36:34), tā laikā atspēlējot desmit punktu deficītu. "Viimsi" vadību izcīnīja, pateicoties vairāk gūtiem punktiem no soda laukuma (18:10), kamēr pārējie rādītāji komandām bija itin līdzīgi. "Ogre" labāk spēli sāka, tomēr otrajā ceturtdaļā uz brīdi pazaudēja spēles pavedienu.
- Par izšķirošo kļuva trešā ceturtdaļa, kuru Ulda Švēdes trenētie basketbolisti uzvarēja ar 26:18, rezultātā pārņemot vadību uz tablo. To ogrēnieši vairs neizlaida no rokām. Ceturtajā ceturtdaļā laukumā bija vērojams mazrezultatīvs basketbols, kas ļāva viesiem no Ogres braukt no Igaunijas ar uzvaru.
- Rezultatīvākais ar 17 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija pēdējais papildinājums Mats Juciks, Uģis Pinete pievienoja 14 punktus, bet Kristaps Dārgais bija neapturams zem groziem (19 atlēkušās bumbas). Tikmēr 13 rezultatīvas piespēles Rinaldam Sirsniņam. Dārgais līdz ar to sasniedzis karjeras rekordu izcīnīto bumbu ziņā, kamēr Sirsniņš atkārtojis Kristera Zorika rekordu (13) atdotajās rezultatīvajās piespēlēs šajā sezonā.
- Zaudētājiem rezultatīvākais bija viens no komandas līderiem Rains Veidemans, kurš izcēlās ar 19 punktiem.
- Arī nākamo spēli ogrēnieši aizvadīs Igaunijā, 12. februārī viesojoties pie Tallinas "Kalev".