– Kā vērtējat savus līdzšinējos panākumus?
– Esmu ļoti apmierināta ar sasniegtajiem rezultātiem, tomēr ticu, ka varu vēl vairāk. Šis čempionāts noteikti deva papildu pašpārliecību un motivāciju turpināt strādāt tālāk.
– Cik ilgi nodarbojaties ar vieglatlētiku?
– Trenēties sāku no septiņu gadu vecuma, kad mācījos vēl pirmajā klasē. Kopumā sportā pavadīti jau apmēram desmit gadu.
– Kurā skolā apgūstat zinības?
– Es mācos Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klasē.
– Kā nonācāt vieglatlētikā?
– Sākumā nodarbojos ar dejošanu, taču tā mani īsti neaizrāva. Mans brālis, kurš ir trīs gadus vecāks, jau trenējās vieglatlētikā, tāpēc nolēmu pamēģināt arī es. Šie treniņi man iepatikās, un pamazām vieglatlētika kļuva arī par manu sporta veidu.
– Kādi ir jūsu labākie sportiskie sasniegumi?
– Patlaban noteikti jāizceļ nesen aizvadītās sacensības pieccīņā telpās, kur uzrādīju ļoti labus rezultātus. Tāpat esmu ļoti apmierināta ar pagājušajā vasarā sasniegto rezultātu septiņcīņā, un pēdējā laikā man ir labi panākumi arī augstlēkšanā.
– Kuras disciplīnas jums patīk visvairāk?
– Šobrīd ir grūti izvēlēties, jo mani fascinē tieši daudzcīņa. Ja tomēr jānosauc konkrētas disciplīnas, tad tās būtu augstlēkšana, šķēpa mešana un tāllēkšana.
– Kā vērtējat sadarbību ar savu treneri? Vai vienmēr esat trenējusies pie Artūra Priževoita?
– Vieglatlētikas pamatus es apguvu pie Edgara Siliņa un viņa vadībā sportoju arī daudzus turpmākos gadus. Pirms gada nolēmu, ka vajadzīgas pārmaiņas, un pārgāju trenēties pie Artūra Priževoita. Līdz šim esmu ļoti apmierināta ar mūsu sadarbību, rezultāti ir jūtami uzlabojušies. Arī mērķi ir kļuvuši augstāki, kas man dod papildu motivāciju trenēties nopietnāk un ieguldīt vairāk darba.
– Kāds ir jūsu pašreizējais grafiks?
– Pašlaik treniņi notiek katru darba dienu. Reizēm tie mēdz būt arī sestdienās, bet sacensības pārsvarā norisinās brīvdienās. Jau 31. janvārī piedalīšos «Sportland kausā», kas gan nav augsta mēroga turnīrs. Nozīmīgākas sacensības būs Latvijas čempionāts individuālajās disciplīnās 7. un 8. februārī, bet martā paredzēts Baltijas čempionāts daudzcīņās.
– Kā vērtējat esošo konkurenci jūsu vecuma grupā?
– Sacensība ir visnotaļ sīva, īpaši pirmajā četriniekā. Tajā šobrīd ietilpst arī mana treniņu biedrene Sandija Reitmane, kura izcīnīja uzvaru nesenajā Latvijas čempionātā daudzcīņās, kā arī Emīlija Brauna un Alise Blaua no Jelgavas. Bez šaubām katra no mums grib uzvarēt un būt labāka par citām, taču vienlaikus mēs lieliski sadzīvojam un savā starpā draudzējamies.
– Kādi ir jūsu nākotnes plāni pēc vidusskolas beigšanas?
– Visu rādīs laiks un esošo notikumu attīstība. Jāiet uz priekšu soli pa solim un jāskatās, kā veidosies situācija. Patlaban mans galvenais mērķis ir Eiropas U18 čempionāts, kas notiks šovasar. Par tālāku nākotni domāšu mazliet vēlāk.