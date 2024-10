Debija, uzvara un drošs sniegums – ķegumietis Vītols steidz izmantot iespēju Somijā

Sezonas pirmās trīs spēles vērojis no Jiveskiles JYP rezervistu soliņa, Ēriks Vītols debiju Somijas augstākajā līgā piedzīvoja trešdien izbraukumā pret Oulu “Karpat”. Spēles ievadā izdevās izturēt trīs mazākumus pēc kārtas, bet 26. minūtē viņu pārspēja Tēmu Turunens – čempionāta pagājušās sezonas labākais snaiperis. Trešajā periodā JYP panāca 2:2, taču tikai 17 sekundes vēlāk zaudēja trešos vārtus un piedzīvoja zaudējumu.

“Oulu ir viena no vadošajām komandām, un vadošās komandas soda par kļūdām. Spēlei bija diezgan solīda. Pats neko daudz negaidīju – tikai gāju un darīju savu darbu, sajutu spēles garšu. Izbaudīju katru sekundi uz ledus,” svētdien sarunā ar portālu Sportacentrs.com teica Vītols, kurš aizvada otro sezonu Somijā – pērn viņš spēlēja otrajā līgā, nopelnot soli augšup.

“Nē, neizskatījās, ka pēc ātri ielaistajiem vārtiem komandai nolaistos rokas. Iespiedām viņus zonā, bija iespējas iemest un vēlreiz izlīdzināt. Neiekrita, bet pēc tam viņi mūs sodīja. Nebija mūsu vakars, bet – sezonā ir 60 spēles. Mācāmies no kļūdām, ņemam labo un ejam pie nākamās spēles,” secināja Vītols.

Vītols nav vienīgais latvietis JYP sastāvā. Jau pirms pagājušās sezonas komandai pievienojās aizsargs Miks Tumānovs. Sestdien ar 2:1 izcīnītajā uzvarā pret Hemēnlinnas HPK Vītols atvairīja 24 no 25 metieniem un tika atzīts par spēles otro zvaigzni, bet Tumānovs laukumā pavadīja 15:34 minūtes.

“Viņš abas spēles aizvadīja ļoti labā līmenī, ļoti droši. Bija liels prieks redzēt. Viņš uzreiz ar pirmajām divām spēlēm pierādījis, ka kļūs par ļoti labu vārtsargu šajā līgā,” par tautieti teica Tumānovs. “Ēriks ļoti labi iekļāvies komandā. Centos palīdzēt, cik vien varēju, lai viņš iejustos kolektīvā kopā ar visiem džekiem.”

23 gadus vecais latvietis ir tikai otrais ārzemju vārtsargs 1977. gadā dibinātās JYP vēsturē. Par vietu vārtos viņam jākonkurē ar četrus gadus vecāko Veini Vehvileinenu – JYP audzēkni, kuram azotē ir viena spēle Nacionālajā hokeja līgā un pasaules čempionāta zelta medaļa kā Somijas izlases otrajam numuram. Vehvileinens 2018. un 2019. gadā, pirms devās pāri okeānam, tika atzīts par Somijas čempionāta labāko vārtsargu.

“Nekādu spiedienu no malas neesmu izjutis. Lielākā daļa cilvēku no manis nesagaida neko daudz, bet man tā ir motivācija,” teica Vītols. Vehvileinena brangā pieredze palīdz arī latviešu vārtsargam. “Viņš ir ļoti labs partneris, ļoti foršs cilvēks. Katru dienu varu mācīties no viņa attieksmes, no darba ētikas, arī no tehniskās puses. Viņš mani stumj uz priekšu, un es cenšos darīt to pašu.”

Vītols norādīja, ka cenšas vērot Vehvileinena darbības treniņos un aizņemties plusus. “Ātrums, kvalitāte – tas dod jaunu motivāciju strādāt katrā treniņā un censties kļūt ātrākam, izpildīt vingrinājumus augstākā kvalitātē.” Komandas ielaistie vārti tiek vēroti zem sešām acīm – Vītols, Vehvileinens un 37 gadus vecais vārtsargu treneris Janne Pekarinens, kurš paaugstinājumu uz JYP saņēma 2022. gadā.

Treneris ar augstām prasībām – tā Pekarinenu raksturo audzēknis Vītols. Lai katra kustība būtu kvalitatīva un ātra, lai katrs uzdevums būtu ar skaidru domu, kāpēc tas tiek izpildīts. Tikko pēc Vītola ierašanās abi aizgājuši pusdienās, aprunājušies par dzīvi un iepazinuši viens otru, lai celtu uzticības latiņu. Līdzās augstām prasībām no Pekarinena nāk interese par Vītola ikdienu – vai dzīvoklis apmierina, vai pilsētā izdevies atrast apciemošanas vērtas vietas.

“Domāju, ka viņš var sacensties ar Vehvileinenu par pirmā numura lomu. Viņam tas ir pa spēkam,” uzskata Jiveskiles laikraksta Keskisuomalainen žurnālists Tuomass Heikile. Ņemot vērā Vītola parādīto sniegumu Somijas otrajā līgā gan “Zemgales”/LBTU, gan JYP sadarbības komandas “KeuPa” vārtos, Vītola piesaistīšana nav bijis pārsteigums, uzskata eksperts.

“Pirmajās spēlēs Ēriks vārtos bijis mierīgs, uzticams un nepieciešamības gadījumā – arī lielisks,” augstās domās par latvieša debiju bija Heikile. “Uzvarā pret HPK viesu komanda pēdējās minūtes spēlēja sešatā, bet bija redzams – viņi šajā spēlē Ērikam vairs neiemetīs.”

Vītols ir tikai otrais vārtsargs no Latvijas, kurš spēlējis Somijas čempionātā. Divas spēles čempiones Tamperes “Tappara” vārtos 2021./22. gada sezonā aizvadīja Jānis Kalniņš. Vītols jau ar nākamo maču kļūs par Latvijas vārtsargu rekordistu Eiropas vienā no spēcīgākajām līgām. Algu ziņā Somija piekāpjas Šveicei un Zviedrijai, arī Čehijai un Vācijai, taču līmeņa ziņā tas joprojām ir augstākais ešelons.

Pielāgošanās augstākam līmenim Vītolam nākusi ar interesantiem izaicinājumiem. Starp JYP sponsoriem ir arī ekipējuma ražotājs “Bauer”, un tas nozīmē, ka vārtsargs laukumā var doties tikai “Bauer” ekipējumā. Pagājušajā sezonā viņš spēlēja “True” cimdos, kājsargos, slidās un nūjās, kamēr ķiveri, bikses un bruņas Vītols izvēlējies no “CCM”, ņemot vērā, ka iepriekšējai komandai bija sadarbības līgumi ar vairākiem ražotājiem.

“Iepriekš no “Bauer” bijuši tikai cimdi, nūjas, slidas. Nekas cits. Sākumā pāriet bija bailīgi, lai gan – atšķirība nav tik milzīga,” secina Vītols. Viņam šī ir pirmā reize karjerā, kad pilnīgi viss ekipējums nāk no viena ražotāja. Ja “True” slidas pērn taisītas pēc īpaša pasūtījuma, tad “Bauer” gadījumā jārēķinās, ka slidas neder kā uzlietas.

Vislielākā atšķirība esot izjūtama tieši ar slidām, kājsargiem un bruņām, norāda Vītols. “Kājsargiem atšķiras cietība un materiāli. Kādam patīk, ja slīd labāk, kādam – ka slīd ne tik labi. Bruņas – sākumā jaunas visiem ir ļoti cietas. Svarīgi ir tas, kādā amplitūdā vari pakustināt rokas, kā bruņas sēž ap ribu daļu. Tāpat svarīgi, lai bruņas neķertos ķiverē, kad grozu galvu,” stāstīja Vītols. “Izklausās sarežģīti, bet reizē ir tikpat vienkārši. Viss pēc sajūtām.”

JYP cer pēc piecu gadu pārtraukuma atgriezties izslēgšanas spēlēs, kam kvalificēsies 12 no 16 komandām. Jiveskiles vienība pamanījusies trīs gadus pēc kārtas finišēt 13. vietā. Pērnā sezona pēc Ziemassvētkiem pārvērtās par izgāšanos, atzina žurnālists Heikile. Kluba vadītājs izlēmis atbrīvot galveno treneri, kurš 29 spēlēs bija savācis 44 punktus. Vietā nolīgtais treneris 31 spēlē tika pie 25 punktiem un atstāja komandu aiz borta. Tagad pie stūres stājies zviedrs Juhans Pennerborns – pirmais ārzemnieks JYP galvenā trenera amatā.

Sezonas ievads Vītolam atnesis ne tikai pirmās spēles un pirmo uzvaru Somijā, bet arī negaidītu Latvijas izlases krekla pielaikošanu. Pirms olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra viņš tika iekļauts kandidātu sarakstā, taču bija aiz strīpas un nepiedalījās sagatavošanās posmā. Viss mainījās pēc Artūra Šilova savainojuma.

“Mēnesi pirms turnīra man padeva ziņu: ja nu kas, lai esmu gatavībā. Lai turpinu strādāt ar komandu, bet – lai neesmu šokā, ja pienāks tāds brīdis,” stāstīja Vītols. Viņš trešdienas vakarā aizvadījis pārbaudes spēli JYP vārtos, bet tūdaļ pēc laukuma atstāšanas saņēmis ziņu, ka jādodas uz Rīgu.

Pulksten 5.00 Vītols bija lidmašīnā, bet vakarā no tribīnēm vēroja Latvijas uzvaru pret Slovēniju. Savukārt uzvarās pret Ukrainu un Franciju Vītols jau bija uz soliņa kā Kristera Gudļevska dublieris. Lai gan spēles vērotas no malas, tās radījušas dziļu nospiedumu atmiņā: “Pilna “Arēna Rīga”, visi bļauj un dzen uz priekšu. Skudriņas ik pa laikam skrēja pāri.”

Maijā Vītols debitēja pasaules čempionātā, nākot uz maiņu duelī pret Zviedriju un 2:7 zaudējumā atvairot 13 no 14 metieniem. Lai nākamajā gadā domātu par lielāku spēles laiku, nepieciešams spēles laiks Somijā. Ja pirmajām divām spēlēm sekos tikpat sekmīgs turpinājums, tad iespējas neizpaliks.