Abu komandu rindās debijas piedzīvoja amerikāņu viesspēlētāji. No “Keilas basketbola skolas” pārnākušais Brodijs Fokss studentiem palīdzēja ar 19 gūtiem punktiem un sešām atlēkušajām bumbām zem groziem. Savukārt “Ogres” rindās Andress Nelsons debitēja ar astoņiem punktiem un četrām rezultatīvām piespēlēm.
Rezultatīvākais “Ogrei” ar 18 punktiem bija Kārlis Apsītis, kamēr pa 14 ačiem sameta Gustavs Kampuss, Guntis Sīpoliņš un Žistēns Ndžoks-Tadžorē. LU rindās bez amarikāņu jaunpienācēja nākamie ražīgākie bija Francis Neilands un Jura Melikjans, sakrājot pa 13 punktiem. Armēnim izdevās gūt arī “double-double” ar 11 izcīnītām bumbām.
Sākumsastāvi:
LU: Neilands, Šorts, Fokss, Donis, Melikjans.
Ogre: Nelsons, Kampuss, Ndžoks-Tradžorē, Dārgais, Sīpoliņš.
Kontroli pār spēles attīstību mača favorīti “Ogres” basketbolisti ieguva pirmās ceturtdaļas vidū, pirms desmit minūšu izskaņas ogrēnieši bija tikuši līdz +9, bet precīzu metienu grozā raidīja studentu jaunpienācējs Brodijs Fokss, uz tablo uzliekot 17:24. Nekur tuvāk par septiņu punktu atstatumu visas otrās ceturtdaļas laikā Marta Ozolinkeviča komanda netika. Sagaidot puslaika beigas, Ulda Švēdes vienība bija priekšā ar 43:35.
Anatolija Šundela caurgājiens trešā ceturkšņa ievadā panāca viesiem 13 punktu pārsvaru, bet tad Rūdis Donis deva vērā ņemamu ieguldījumu studentu izrāvienā, palīdzot nodeldēt atstatumu līdz divu metienu tiesai (46:50). Stopkrānu studentu pakaļskrējienam norāva Gunta Sīpoliņa atgriešanās laukumā, uzreiz gūstot punktus un ievadot viesu astoņu punktu bezatbildes izrāvienu. Trešais ceturksnis beidzās ar 58:46. Pēdējā spēles nogrieznī uzvarētāju liktenis nemainījās, “Ogrei” nodrošinot savu ceturto sezonas panākumu ar rezultātu 81:68, lai gan uz brīdi pēdējā periodā viesi bija jau sasnieguši arī 20 punktu vadību.
Nākamo spēli “Ogre” aizvadīs trešdien, uzņemot pie sevis “Viimsi” komandu. Savukārt astoņus zaudējumus piedzīvojušajai “Latvijas Universitātei” otrdien būs jāspēkojas ar “VEF Rīga” vienību.
“Latvijas Universitāte” – “Ogre” 68:81 (17:24, 18:19, 11:15, 22:23)
Rezultatīvākie spēlētāji:
LU: Fokss 19, Melikjans 13 (11 atl.b.), Neilands 13, Smirnovs 8. Donis 7, Šorts 4, Kazāks 4, Bergmanis (6 rez.p.).
Ogre: Apsītis 18, Sīpoliņš 14, Kampuss 14, Ndžoks-Tradžorē 14, Nelsons 8, Dārgais 7, Šundels 5 (6 rez.p.), Poluiaktovs 1, Avotiņš, Lastiņš, Simsons.