Ceturtdiena, 15. janvāris, 2026 09:12

Deputāte par Aigaru Apini: Šīs nav stāsts par sportu, bet par to, vai mūsu valstij ir vērtības

Viktorija Slavinska-Kostigova
Vēstīts, ka šī gada sākumā Ogres novada pašvaldība piešķīrusi birzgalietim Aigaram Apinim 1000 eiro naudas balvu par izcīnīto zelta medaļu. Naudas balva tikusi piešķirta no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem - sadaļas "Kultūras aktivitātes un pasākumi". Foto: Eva Pavia Gomez
Birzgalietis Aigars Apinis – pasaules līmeņa diskmetējs, kurš "spēj aizsviest disku tā, kā daudzi nespētu pat ideālā veselībā un kurš ar savu sniegumu pierāda, ka cilvēka vērtība nav atkarīga no tā, kāds ir viņa ķermenis. "Bet ko mums pasaka valsts? Tā saka - “Jūsu zelts nav pietiekams,”" savu sašutumu pauž deputāte Ilze Stobova (LPV). Savā pārdomu rakstā sociālajā medijā Facebook viņa skaidro, ka šoreiz nav runa par emocijām, bet par sistemātiskām pretrunām. Kā zināms, Latvijas Nacionālā sporta padome pērnā gada decembrī atbalstīja naudas balvu piešķiršanu vairākiem sportistiem par izciliem sasniegumiem kopumā 813 089 eiro. Tomēr starp naudas balvas saņēmējiem ne tika iekļauts ne Aigars Apinis, kurš izcīnīja zelta medaļu diska mešanā Pasaules čempionātā paravieglatlētikā Indijā 2025. gada 29. septembrī, ne jātnieks Rihards Snikus, kurš izcīnīja divas zelta godalgas Eiropas čempionātā. 

Abus parasportistus piemin arī deputāte I.Stobova, uzsverot arī vērtību pretrunas valsts tēriņos.

IZM oficiāli raksta, ka naudas balvas netika piešķirtas, jo budžeta dēļ tika piemērots slieksnis – tikai sasniegumi konkurencē “no 10 valstīm un vairāk” (arī parasporta klasēs). Taču, kā uzsver Stobova, “šis skaitlis nav skaidri ierakstīts noteikumos kā obligāts slieksnis, bet tas ir kļuvis par praksi, kas izšķir cilvēku likteni bez izmērāmas metodikas.”

Vēl būtiskāk –tas nav “kaut kāds sporta padomes viedoklis”. "Šo pieeju apstiprināja Ministru kabinets ar rīkojumu. Tātad atbildība ir valdībai, nevis “procedūrai”," raksta deputāte.

“Valdība spēj atrast ap 111 000 eiro budžeta ‘publicitātei’ komercmedijos,” bet vienlaikus “neatrod taisnīgu mehānismu tiem, kuri ar savu dzīvi pierāda, kas ir īsta drosme un iedvesma,” tā I.Stobova.

Noslēgumā viņa raksta: “Ja valdība var ar vieglu roku atrast simt tūkstošus, lai stāstītu par sevi, tad valdībai jāspēj atrast arī viena lieta: godīgums. Jo, ja cilvēks spēj piecelties, uzkāpt zirgam mugurā un nest Latvijai uzvaru, un ja diskmetējs spēj ar pasaules čempiona spēku mest disku, tad valstij nav tiesību slēpties aiz miglainiem “kritērijiem” un attaisnojumiem. Šis stāsts nav par sportu. Šis stāsts ir par to, vai valstij vēl ir vērtības."

Foto: Latvijas Paralimpiskā komiteja

