Abus parasportistus piemin arī deputāte I.Stobova, uzsverot arī vērtību pretrunas valsts tēriņos.
IZM oficiāli raksta, ka naudas balvas netika piešķirtas, jo budžeta dēļ tika piemērots slieksnis – tikai sasniegumi konkurencē “no 10 valstīm un vairāk” (arī parasporta klasēs). Taču, kā uzsver Stobova, “šis skaitlis nav skaidri ierakstīts noteikumos kā obligāts slieksnis, bet tas ir kļuvis par praksi, kas izšķir cilvēku likteni bez izmērāmas metodikas.”
Vēl būtiskāk –tas nav “kaut kāds sporta padomes viedoklis”. "Šo pieeju apstiprināja Ministru kabinets ar rīkojumu. Tātad atbildība ir valdībai, nevis “procedūrai”," raksta deputāte.
“Valdība spēj atrast ap 111 000 eiro budžeta ‘publicitātei’ komercmedijos,” bet vienlaikus “neatrod taisnīgu mehānismu tiem, kuri ar savu dzīvi pierāda, kas ir īsta drosme un iedvesma,” tā I.Stobova.
Noslēgumā viņa raksta: “Ja valdība var ar vieglu roku atrast simt tūkstošus, lai stāstītu par sevi, tad valdībai jāspēj atrast arī viena lieta: godīgums. Jo, ja cilvēks spēj piecelties, uzkāpt zirgam mugurā un nest Latvijai uzvaru, un ja diskmetējs spēj ar pasaules čempiona spēku mest disku, tad valstij nav tiesību slēpties aiz miglainiem “kritērijiem” un attaisnojumiem. Šis stāsts nav par sportu. Šis stāsts ir par to, vai valstij vēl ir vērtības."
Foto: Latvijas Paralimpiskā komiteja