Otrdiena, 9. decembris, 2025 10:30

“Dinamo Ogre” svin pirmo uzvaru, OCSK pēdējā sekundē izrauj neizšķirtu

“Dinamo Ogre” svin pirmo uzvaru, OCSK pēdējā sekundē izrauj neizšķirtu
Aizvadītas pirmās četras kārtas Ogres novada atklātajā čempionātā telpu futbola čempionātā. Vadības grožus saglabā komanda “Būve R”, kura turpina uzvarēto spēļu sēriju. Pie pirmās uzvaras tikusi arī “Dinamo Ogre”, bet OCSK laimīgi izglāba vienu punktu, nospēlējot neizšķirti ar LDZ – 2:2.

Īsts trilleris skatītājus sagaidīja spēlē starp komandām DZK un OCSK. Pirmie spēles 6.minūtē vadībā izvirzījās DZK futbolisti, četras minūtes velāk DZK jau spēja rezultātu dubultot 2:0. Augsts spēles temps turpinājās arī otrajā puslaikā vidū Andris Stefans guva savus pirmos vārtus 1:2. 10 sekundes līdz spēles beigām DZK palika nosargāt uzvaru, bet… OCSK izspēlējot stūri līdz ar spēles beigu signālu raidīja bumbu vārtos, panākot 2:2!

Pie ceturtā panākuma pēc kārtas tika “Būve R”, kuri ļoti dinamiskā un aizraujošā spēlē ar rezultātu 10:2 pārspēja “Ogres Eži”. Pirmajā spēles nogrieznī laukumā labāk izskatījās “Ogres Ežu” spēlētāji, kas arī atspoguļojās uz rezultātu tablo, atpūtā dodoties rezultāts 1:1. Spēles otrajā puslaikā laukumā dominēja “Būve R”, izveidojot neskaitāmas vārtu gūšanas iespējas, kuras realizēt izdevās ļoti teicami “Būve R” futbolistiem

Pie pirmā panākuma tika “Dinamo Ogre”, kas ar rezultātu 7:4 pārspēja “Hanza Elektro”. Uzvarētājiem četri vārti Krista Kalniņa kontā. Pateicoties panākumam, “Dinamo Ogre” pameta pēdējo vietu turnīra tabulā, uz to nobīdot “Lielvārdi”.

Pie pirmās uzvaras čempionātā tika arī “FK 33”, kas parādīja raksturu, atspēlējoties no 0:1, un ar rezultātu 2:1 pārspēja komandu “NAPALM”.

Pie panākuma tika arī iecavnieku “TFK LATS”, kas ļoti spraigā spēlē un izturot mazākumu pārspēja “Lielvārdi”. “TFK LATS” labā trīs vārtus guva Kaspars Rozgalis

Disciplinārās komisijas lēmumi:

Par saņemto sarkano kartīti, vienu spēli izlaiž “Hanza Elektro” komandas spēlētājs Alekss Bogdanovs (14.12. pret “Būve R”).

Par saņemto sarkano kartīti vienu spēli izlaiž “TFK LATS” komandas spēlētājs Kaspars Rozgalis (14.12. pret “Ogres Eži”).

