Spēles rezultātu jau trešajā minūtē atklāja Bruno Osmanis, kurš pēcāk precīzs bija arī trešajā periodā, bet komandas otrajā vārtu guvumā atdeva rezultatīvu piespēli, kopā iekrājot trīs punktus. Bez Osmaņa Latvijas izlases rindās izcēlās arī Mārtiņš Vītols, Roberts Jānis Polis un Markuss Sieradzkis, kurš pievienoja arī rezultatīvu piespēli. Trīs punkti arī kapteinim Danielam Serkinam, kurš atdeva trīs rezultatīvas piespēles.
Vārtu drošību izlases štūrmanis Artis Ābols uzticēja Patrikam Plūmiņam, kuru ikdienā trenē arī ″Zemgale″/LBTU rindās. Šoreiz Plūmiņam gan šajā mačā darba bija maz, jo dāņi izpildīja vien 13 metienus pa viņa vārtiem. Savukārt Latvijas hokejisti ripu pa Dānijas izlases vārtiem raidīja 33 reizes.
Turnīra pirmajā spēlē Latvijas U20 izlase ar 6:2 apspēlēja vienaudžus no Austrijas, bet sestdien turnīru noslēgs ar spēli pret mājinieci Norvēģiju.