Divi ogrēnieša Osmaņa vārti palīdz Latvijas junioriem hokejā sagraut dāņus

Foto: osports.lv
Piektdien, 7. novembrī, Latvijas U20 hokeja izlase pārbaudes turnīrā Norvēģijā ar 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) sagrāva vienaudžus no Dānijas. Mūsu izlases sastāvā ir trīs Ogres hokeja audzēkņi – Bruno Osmanis, Oskars Nils Briedis un Rolands Naglis. Spēlē pret dāņiem īpaši izcēlās Osmanis, kura kontā divi vārtu guvumi un viena rezultatīva piespēle, vēsta vietnē osports.lv, izmantojot sportacentrs.com informāciju.

Spēles rezultātu jau trešajā minūtē atklāja Bruno Osmanis, kurš pēcāk precīzs bija arī trešajā periodā, bet komandas otrajā vārtu guvumā atdeva rezultatīvu piespēli, kopā iekrājot trīs punktus. Bez Osmaņa Latvijas izlases rindās izcēlās arī Mārtiņš Vītols, Roberts Jānis Polis un Markuss Sieradzkis, kurš pievienoja arī rezultatīvu piespēli. Trīs punkti arī kapteinim Danielam Serkinam, kurš atdeva trīs rezultatīvas piespēles.

Vārtu drošību izlases štūrmanis Artis Ābols uzticēja Patrikam Plūmiņam, kuru ikdienā trenē arī ″Zemgale″/LBTU rindās. Šoreiz Plūmiņam gan šajā mačā darba bija maz, jo dāņi izpildīja vien 13 metienus pa viņa vārtiem. Savukārt Latvijas hokejisti ripu pa Dānijas izlases vārtiem raidīja 33 reizes.

Turnīra pirmajā spēlē Latvijas U20 izlase ar 6:2 apspēlēja vienaudžus no Austrijas, bet sestdien turnīru noslēgs ar spēli pret mājinieci Norvēģiju.

