Latvijas sportisti “Absa Cape Epic” piedalās jau daudzu gadu garumā. Elites grupā TOP3 atsevišķā posmā spējis sasniegt Mārtiņš Blūms, kamēr Lauris Purniņš un Oskars Muižnieks uzvarēja, bet Beate Kovgere un Krista Pūcīte izcīnīja trešo vietu 2024. gadā amatieru grupās, liecina informācija vietnē osports.lv.
Šogad Latvija prestižajās sacensībās būs pārstāvēta ar trīs pāriem, kuri visi startēs amatieru konkurencē. Debiju piedzīvos Kristaps Kārkliņš un Jēkabs Vītols. Abi no Siguldas nākušie sportisti apvienojušies zem nosaukuma “Epic Latvian Duo”. Mūsu sportisti sevi gana labi apliecinājuši Latvijā notiekošajos MTB un gravel pasākumos, tostarp “Vivus.lv MTB”, “cb – xp” Latvijas kausā MTB XCO un “LVM Gravel” seriālos. Kā viens, tā otrs ir tehniski braucēji. Oskara Muižnieka vadībā aizvadīts ilgstošs un plānveidīgs sagatavošanās posms ar vairākām treniņnometnēm pirms jaunās sezonas.
Uzreiz divas komandas no Latvijas startēs ar nosaukumu “Ogre United”. Pieredzes bagātākie braucēji neapšaubāmi ir Atis Vidovskis un Edgars Ābols. Kā viens, tā otrs ne reizi vien jau sekmīgi aizvadījuši “Cape Epic”. Edgars pērn biežāk startējis Latvijas sacensībās, kamēr Atis sevi uztur izcilā fiziskā kondīcijā, piekopjot dažādus sporta veidus.
Otrs Ogres duets piedzīvos debiju. Sevi izaicinājuši Aleksandrs Fiļipovs un Emīls Latkovskis. Aleksandrs visai regulāri redzams “DTG – MySport” komandas tērpā dažādās Latvijas sacensībās, savukārt Emīls plašākai velopublikai ir nedaudz mazāk zināms. Emīla pamatsporta veids ir futbols. Viņa vadītā komanda “Ogre United” uzsākusi debijas sezonu Latvijas Virslīgas čempionātā, vēsta vietnē osports.lv.
2026. gada "Absa Cape Epic", "Epic Series" kulminācija, šķērso 707 kilometrus Dienvidāfrikas dabas ceļos un takās ar 15 900 kāpuma metriem. No putekļainajiem Meerendal Wine Estate vienceliņu maršrutiem līdz Montagu savvaļas plašumiem, cauri Greyton skarbajām pārejām un takām līdz pat Stellenbosch sirdij lielajam finālam — pasaules prestižākās kalnu riteņbraukšanas daudzdienu sacensības ved pa brutālu, bet elpu aizraujošu maršrutu pāri Western Cape reģionam.
“Absa Cape Epic 2026” notiek astoņās dienās (15.–22. marts) un sastāv no prologa un septiņiem posmiem. Sacensības ved no Meerendal (Durbanville) caur Montagu un Greyton līdz lielajam finālam Stellenbosch, kopumā ~692 km un ~15 900 m kāpuma.