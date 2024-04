Dodamies sportot!

Projekta koordinatore ir sertificēta fitnesa trenere Kristīne Skrebele, kura strādā Ogres Sporta centrā. Viņa stāsta, ka pieteikties nodarbībai ir vienkārši, atliek piezvanīt vai rakstīt uz tālruni 28252422. Katrs cilvēks atkarībā no sava fiziskās sagatavotības līmeņa saņems atbilstošus padomus, tādēļ var neuztraukties, ka nespēs izpildīt uzdevumus un var sajusties neērti. Kristīne Skrebele paskaidro, ka visi tiks informēti, kāda ir pareiza pamatstāja un tehnika, lai, veicot konkrēto vingrinājumu, varētu izvairīties no traumām. Tāpat – kādi būtu efektīvākie vingrinājumi atkarībā no mērķa, ko vēlas sasniegt.





Kristīne Skrebele uzsver: bieži novērots, ka cilvēki izvairās sākt treniņus uz trenažieriem, jo nav zināšanu to pielietojumā un veikšanā, kā arī pietrūkst pārliecības par sevi. Lai radītu viņos pārliecību, šim nolūkam tiks veltīta īpaša nodarbība, kur viss tiks smalki izskaidrots. Tā ikvienam treniņu apmeklētājam palīdzēs saprast, kā pareizi veikt vingrojumus un neiedzīvoties traumās.





Kristīne Skrebele vēl piebilst – lai treniņi būtu kvalitatīvi, tajos iesaistīto cilvēku skaitam nevajadzētu pārsniegt desmit. Tāpēc ir domāta sākumā minētā pieteikšanās. Ja kādā nodarbībā būs pārāk daudz gribētāju, viņi tiks pārcelti uz nākamo reizi. Tāpēc labāk sazināties laikus un vienoties par konkrētu nodarbību.