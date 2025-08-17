Dramatiskās sacensībās ogrēnietis Sarksņa elitē iekļūst Top30 pasaules velo orientēšanās čempionātā

Pēc trešdien ieņemtās 54. vietas vidējā distancē ceturtdien daudz sekmīgāk pasaules čempionātā velo (MTB) orientēšanās nostartēja 32. vietu sprintā ieguvušais Andris Sarksņa, kurš vairāk nekā 80 dalībnieku vidū pāri par trīsdesmit grādu karstumā spēja iekļūt trīsdesmitniekā. Pie bijušā sporta aviācijas lidlauka angāra latvietis finišu sasniedza 28. vietā, trasē pavadot pusotru stundu un uzvarētājam zaudējot deviņas minūtes.
Labi nostartēja arī Mārtiņš Mežsargs un Ričards Bisenieks, kuri junioros 49 dalībnieku vidū bija tuvu divdesmitniekam – attiecīgi 23. un 24. vietā. Arī 40 dalībnieču vidū juniorēm 2024. gada Eiropas jauniešu vicečempione Adele Balanasa bija trīsdesmit labāko vidū ar 28. rezultātu. Šoreiz nepiedalījās iepriekšējās dienās divdesmitniekā tikusī un sprintā augsto 11. vietu izcīnījusī Annija Ošānei, kura pataupīja spēkus sestdienas garajai distancei.
Pirmo reizi šajās trīs sacensību dienās neviena valsts neuzvarēja divas reizes, bet bija zeltu izcīnīja četru valstu pārstāvji. Vakar bija Somijas diena ar sešām medaļām un diviem zeltiem, bet šodien uzvarētāju godā tika Dānijas, Čehijas, Francijas un Somijas pārstāvji.
Dramatiskajā vīriešu elites sacensībās pirmais finišēja iepriekšējās dienās nesekmīgi startējušais Jonas Maišelis, taču lietuvietis pie kārotā zelta netika, jo viņa rezultātu anulēja nepaņemto kontrolpunktu dēļ.
Līdz ar to par čempionu kļuva un piekto zeltu karjerā izcīnīja čehs Vojtehs Ludviks, kuram iepriekšējās dienās nebija sekmīgi starti. Aiz Ludvika divas sekundes vienādi finiša līniju šķērsoja Timo Nikanens un Bartošs Nibeļskis, fotofinišam nosakot, ka soms ir bijis par 1cm priekšā. Nibeļskis kļuva par pirmo poli, kuram izdevies izcīnīt medaļu pasaules čempionātos vīriešu konkurencē. Pirms divpadsmit gadiem par čempioni kļuva Anna Kaminska, kura joprojām startē.
Sievietēm beidzot savu varējuma parādīja šī gada Eiropas čempionāta karaliene Nikoline Šplitorfa no Dānijas, kurai šī bija pirmā medaļa šajā čempionātā, aizstāvot pērn izcīnīto titulu un ļaujot līdzjutējiem apbalvošanā dzirdēt “Tur ir skaista zeme”. Dubultpanākuma Dānijai ar otro vietu nodrošināja Kamilla Sogarda, kurai nebija sekmīgs Eiropas čempionāts.
Junioriem otrais zelts un trešā medaļa francūzim Augustēnam Leklēram, ļaujot otro reizi izskanēt Marseljēzai. Pirmā medaļa jaunajai čempionei Aino Kankanpā no Somijas.
Apbalvošanas laikā īpaši tika godināti pieci vīriešu sacensību dalībnieki, tajā skaitā arī sprinta čempions Krištofs Bogars no Čehijas un vidējās distances čempionu Andrē Hāgu no Somijas, kuriem primārais bija palīdzēt slikti palikušajai Francijas sportistei, nevis savi rezultāti. Savukārt pēc sacensībām veiksmīga sagadīšanās paglabā no nelaimes pāris klātesošos organizatoru pārstāvjus, tajā skaitā čempionāta komentētāju Ivaru Bāci.