Gaidot šīs nedēļas 1/2 fināla mājas spēles, neliels atskats uz lieliskajām emocijām 1/4 fināla pirmajā mājas spēlē pret komandu FBK Valmiera šeit:
Tiekamies šovakar un rītdien Lielvārdes Sporta centrā!
Sestdiena, 2. aprīlis, 2022 07:15
ELVI līgā vīriešiem mēneša spēlētājs- "Lielvārde/FatPipe" vārtsargs Reinis Kirilko
Latvijas Florbola savienība par My Floorball mēneša spēlētāju ELVI florbola līgā vīriešiem atzinusi "Lielvārde/FatPipe" vārtsargu Reini Kirilko #florbols #floorball. Lepojamies- Lielvārde / FatPipe ziņo savā Facebook kontā.