Ceturtdiena, 09.10.2025 23:31
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:31
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 2. aprīlis, 2022 07:15

ELVI līgā vīriešiem mēneša spēlētājs- "Lielvārde/FatPipe" vārtsargs Reinis Kirilko

ELVI līgā vīriešiem mēneša spēlētājs- "Lielvārde/FatPipe" vārtsargs Reinis Kirilko
Sestdiena, 2. aprīlis, 2022 07:15

ELVI līgā vīriešiem mēneša spēlētājs- "Lielvārde/FatPipe" vārtsargs Reinis Kirilko

Latvijas Florbola savienība par My Floorball mēneša spēlētāju ELVI florbola līgā vīriešiem atzinusi "Lielvārde/FatPipe" vārtsargu Reini Kirilko #florbols #floorball. Lepojamies- Lielvārde / FatPipe ziņo savā Facebook kontā.

Gaidot šīs nedēļas 1/2 fināla mājas spēles, neliels atskats uz lieliskajām emocijām 1/4 fināla pirmajā mājas spēlē pret komandu FBK Valmiera šeit:
Tiekamies šovakar un rītdien Lielvārdes Sporta centrā!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?