Pirmdiena, 18. maijs, 2026 15:50

"Es to tā neatstāšu!" Ikšķilietis Mežaks piedzīvojis tehniskas ķibeles Nirburgringas sacīkstēs, bet sola atgriezties

"Es to tā neatstāšu!" Ikšķilietis Mežaks piedzīvojis tehniskas ķibeles Nirburgringas sacīkstēs, bet sola atgriezties
Nirburgringas 24 stundu sacīkstēs līdz finišam tehnisku problēmu dēļ netika ikšķilieša Matīsa Mežaka komanda, kas startēja ar “Porsche Cayman GTS”. Mežaks jau solījis atgriezties nākamgad, lai izpildītu uzdevumu līdz galam, vēsta Osports.lv.

Triumfu finišā svinēja Maro Engels un viņa “Winward” ekipāža ( Maksims Martēns, Fabiāns Šillers un Luka Štolcs), kas par 1 minūti un 18 sekundēm apsteidza “Abt Lamborghini” trijnieku (Luka Engstlers, Mirko Bortoleto un Patriks Nīderhauzers). Trešo vietu uz pjedestāla izcīnīja “Walkenhorst Aston Martin” ekipāža ar Kristianu Krognesu, Matiju Drudi un Niku Tīmu sastāvā.

Ikšķilietis Matīss Mežaks pēc sacensībām ierakstīja sociālajā tīklā: “Pirmie kucēni jāslīcina? Esmu diezgan vīlies, labi, ka vismaz RCN sacīkste sanāca izcila. Es to tā neatstāšu, nākamgad jābūt atpakaļ!”

