Ogres novada sporta centrs aicina ikvienu padarīt šo parādi par vienu no skaistākajiem Ogres pilsētas svētku notikumiem!
Dalība
- Aicinātas piedalīties Ogres novada iestādes, uzņēmumi, kolektīvi, biedrības, organizācijas, sporta komandas un citas interesentu grupas.
- Dalībnieki aicināti radoši prezentēt savu komandu un noformēt laivas svētku tematikā, īpaši izmantojot gaismas elementus vakara atmosfēras radīšanai.
- Skatītāji laipni aicināti vērot un sveikt parādes dalībniekus visā maršruta garumā.
Lai piedalītos laivu parādē, līdz norādītajam termiņam jāaizpilda pieteikuma anketa!
Inventārs
Katras komandas rīcībā nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas:
– gumijas laiva; (2-3 personām, 4-5 personām, maksimālais skaits vienā laivā sešas personas).
– airi;
– glābšanas vestes 2–6 dalībniekiem (ja nepieciešams – iespējams nodrošināt vairāk).
Dalībnieki var piedalīties arī ar savām laivām un glābšanas vestēm. Pēc pieteikumu apkopošanas organizatori sazināsies ar katru komandu, lai precizētu dalības informāciju.
Jautājumu gadījumā iespēja sazināties ar Ogres novada sporta centru: 29449197,
Saite uz pieteikšanos – https://forms.gle/89wzbhn5N2YuUU8MA