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Piektdiena, 10. jūlijs, 2026 18:10

Esi daļa no svētku parādes - piesaki savu komandu laivu parādei

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet
Esi daļa no svētku parādes - piesaki savu komandu laivu parādei
Foto: osports.lv
Piektdiena, 10. jūlijs, 2026 18:10

Esi daļa no svētku parādes - piesaki savu komandu laivu parādei

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet

21. augustā no pulksten 20.00 no Ogres Krasta laukuma līdz Ogres bākai Ogres upe pārtaps par krāšņu svētku skatuvi, kur dalībnieki aicināti radoši noformēt savas laivas ar gaismām, dekorācijām un citiem vizuāliem elementiem, radot īpašu vakara noskaņu.

Ogres novada sporta centrs aicina ikvienu padarīt šo parādi par vienu no skaistākajiem Ogres pilsētas svētku notikumiem!

Dalība

  • Aicinātas piedalīties Ogres novada iestādes, uzņēmumi, kolektīvi, biedrības, organizācijas, sporta komandas un citas interesentu grupas.
  • Dalībnieki aicināti radoši prezentēt savu komandu un noformēt laivas svētku tematikā, īpaši izmantojot gaismas elementus vakara atmosfēras radīšanai.
  • Skatītāji laipni aicināti vērot un sveikt parādes dalībniekus visā maršruta garumā.

Lai piedalītos laivu parādē, līdz norādītajam termiņam jāaizpilda pieteikuma anketa!

Inventārs

Katras komandas rīcībā nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas: 
– gumijas laiva; (2-3 personām, 4-5 personām, maksimālais skaits vienā laivā sešas personas). 
– airi;
– glābšanas vestes 2–6 dalībniekiem (ja nepieciešams – iespējams nodrošināt vairāk).

Dalībnieki var piedalīties arī ar savām laivām un glābšanas vestēm. Pēc pieteikumu apkopošanas organizatori sazināsies ar katru komandu, lai precizētu dalības informāciju.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties ar Ogres novada sporta centru:  29449197,

Saite uz pieteikšanos – https://forms.gle/89wzbhn5N2YuUU8MA

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