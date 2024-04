"Festiņš" nāk ar sportu un izklaidi

Iecere ar pievienoto vērtību



Kā stāsta Agris Pikšens, veselīga dzīvesveida entuziastu grupas «Visa veida kustība» līderis, viņš kopā ar domubiedriem regulāri rīko dažādas fiziskas aktivitātes. Tajās var iesaistīties ikviens Ogres novada iedzīvotājs. Šāgada «Festiņš» ir viena no šādām dzīvē iemiesotām iecerēm, kas kopumā notiks jau trešo reizi. Ideja par šādu festivālu, kurā apvienotos sporta nodarbības un izklaides pasākumi, dzima 2019. gadā, vēl pirms kovida pandēmijas, un pēc divu gadu pauzes atsākās pagājušajā sezonā. Tā radās, uzzinot par līdzīgiem pasākumiem ārzemēs. Taču vietējie rīkotāji saprata, ka skriešana vien varētu interesēt tikai nelielu iedzīvotāju daļu, tādēļ tika nolemts paralēli organizēt arī dažādus sporta, kultūras un izklaides pasākumus. Tādā veidā tiks radīta festivāla sajūta un varēs piesaistīt daudz vairāk interesentu.



Šogad "Festiņu" rīko biedrība "Visa veida kustība", Lielvārdes Sporta centrs un Ogres novada Jauniešu dome, atbalsta arī Lielvārdes Kultūras nams. Uz "Festiņu" var pieteikties dažādas komandas, piemēram, draugu grupas, ģimenes, iestāžu un uzņēmumu kolektīvi. Vienmēr piedalās arī Lielvārdes Sporta centra audzēkņi, treneri, iesaistās arī jauno sportistu vecāki.



Skriešana – veselu diennakti



Skriešana ilgst visu 24 stundu garumā un norisinās pēc stafetes principa. Katrai komandai distancē pastāvīgi ir savs dalībnieks, kas nes stafetes kociņu, un diennakts gaitā skrējēji regulāri mainās. Bet gadās arī tādi skrējēji, kas noskrien visu distanci. Agris Pikšens teic, ka pagājušajā gadā divi dalībnieki – Kristīne Kuka no Lēdmanes un Jānis Ābols no Rīgas – skrēja visas 24 stundas, tikai paretam kādu īsu pauzīti paņemot.



Padomāts par katra gaumi



Festivāla rīkotāji sola ne tikai iespējas izskrieties lieliem un maziem, veciem un jauniem, bet arī ļoti daudz un dažādas aktivitātes gan Ogres novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Viss sāksies ar bērnu rītu un zīdaiņu rāpošanas sacensībām, kam sekos muzikālās brokastis, kino, improvizācijas teātris, sporta spēles – futbols, volejbols, basketbols. Būs iespēja izmēģināt jaunas, netradicionālas sporta spēles, kā arī piedalīties riteņbraukšanas un spēka sacensībās. Tāpat darbosies dažādas radošās darbnīcas, bet kronis visam būs ģimeņu iemīļotais nakts orientēšanās pasākums.