Florbola kluba "Ogre" aizvada emocionālu nedēļas nogali – iespaidīga atspēlēšanās 2. līgā un sāpīgs zaudējums 1. līgā

Kamēr 2. līgas komanda turpināja savu uzvaru sēriju, 1. līgas vienība piedzīvoja sāpīgu zaudējumu pret viesiem no Igaunijas.
2. līga – FK Ogre demonstrē raksturu un izcīna piekto uzvaru pēc kārtas
Sestdien, 24. oktobrī, Latvijas čempionāta florbolā vīriešu 2. līgas Austrumu grupas līdere FK Ogre savā laukumā uzņēma FK Līgatne komandu.
Spēle izvērtās par īstu rakstura pārbaudījumu. Lai gan ogrēnieši sezonu bija sākuši ar četrām uzvarām, šoreiz pretinieki bija gatavi pārtraukt mūsu uzvaru sēriju.
Spēles 36. minūtē viesi no Līgatnes panāca jau trīs vārtu pārsvaru – 8:5. Tomēr FK Ogre negrasījās padoties!
Atlikušajā spēles laikā ogrēnieši demonstrēja lielisku cīņassparu, sakārtoja spēli aizsardzībā un pilnībā pārņēma iniciatīvu. Gūstot septiņus bezatbildes vārtus, FK Ogre spēja ne tikai atspēlēties, bet arī izcīnīt pārliecinošu uzvaru ar 12:8!
Par rezultatīvāko spēlētāju FK Ogre rindās kļuva Dāvis Janovskis, kurš sakrāja 6 rezultativitātes punktus (4 vārti un 2 piespēles).
Līdz ar šo panākumu FK Ogre 2. līgas komanda turpina sezonu bez zaudējumiem – piecas spēles, piecas uzvaras un līderpozīcija Austrumu grupā!
1. līga – četru vārtu pārsvars izslīd no rokām spēlē pret Igaunijas komandu
Svētdien, 25. oktobrī, FK Ogre 1. līgas komanda savā laukumā uzņēma spēcīgo Tallinas vienību Sparta Team Automaailm.
Ogrēnieši spēli aizvadīja pārliecinoši un pēc pirmajām divām trešdaļām atradās vadībā ar 6:2. Šķita, ka komanda ir ielikusi stabilus pamatus svarīgai uzvarai.
Tomēr florbols vēlreiz pierādīja, ka spēle ilgst 60 minūtes!
Noslēdzošajā trešdaļā viesi no Igaunijas spēja lauzt spēles gaitu, pakāpeniski samazinot rezultāta starpību. Diemžēl FK Ogre neizdevās nosargāt iekrāto četru vārtu pārsvaru, un dramatiskā spēles izskaņā nācās atzīt pretinieku pārākumu ar 6:7.
FK Ogre rindās rezultatīvākie bija:
Dinārs Vaitaitis – 3 punkti
Toms Dāle – 3 punkti
Dāvis Bogdanovs – 3 punkti
Šis zaudējums komandai ir sāpīgs, jo lielāko spēles daļu ogrēnieši kontrolēja notikumus laukumā. Tomēr šādas spēles sniedz vērtīgas mācības un atgādina, cik svarīgi ir saglabāt koncentrēšanos līdz pat finālsvilpei.
Aizvadītā nedēļas nogale vēlreiz apliecināja, cik neprognozējams un emocijām bagāts ir florbols.
FK Ogre 2. līgas komanda turpina savu lielisko sezonas sākumu, demonstrējot raksturu un spēju atspēlēties pat no sarežģītām situācijām. Savukārt 1. līgas komandai priekšā vēl daudz darba, lai nostabilizētu sniegumu un atgrieztos uz uzvaru takas.
Florbola kluba "Ogre" aizvada emocionālu nedēļas nogali – iespaidīga atspēlēšanās 2. līgā un sāpīgs zaudējums 1. līgā
Aizvadītajā nedēļas nogalē, 24. un 25. oktobrī, FK Ogre savā laukumā, Ogres Kalna pamatskolā, aizvadīja divas Latvijas čempionāta florbolā spēles. Abās tikšanās reizēs netrūka emociju, rezultatīvu uzbrukumu un negaidītu pavērsienu.