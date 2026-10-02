Florbola klubam "Ogre" uzvara 2. līgā, bet zaudējums 1. līgā

2. līgas komanda izcīna uzvaru ar 9:4
Sestdien, 26. septembrī, FK Ogre Latvijas čempionāta 2. līgas spēlē savā laukumā tikās ar SK Coyote/FBK Valmiera komandu.
Jau no spēles sākuma laukumā risinājās spraiga un notikumiem bagāta cīņa, tomēr ogrēnieši prata pārņemt iniciatīvu un spēles turpinājumā nostiprināt savu pārsvaru. Mača noslēgumā FK Ogre svinēja uzvaru ar rezultātu 9:4.
Rezultatīvu spēli aizvadīja Dāvis Janovskis, kurš guva piecus vārtus. Mārtiņa Uskāna kontā divi vārti un viena rezultatīva piespēle.
Par spēles MVP tika atzīts FK Ogre vārtsargs Sandis Vidovskis, savukārt komandas iekšējā balsojumā MVP godu ieguva komandas kapteinis Jānis Klestrovs.
Nākamo Latvijas čempionāta 2. līgas spēli FK Ogre aizvadīs 9. oktobrī izbraukumā pret Pārgauju.
1. līgas komandai pirmais zaudējums sezonā
Svētdien, 27. septembrī, Ogres Kalna pamatskolā laukumā devās FK Ogre 1. līgas komanda, kas uzņēma Lekrings/CPSS.
Ogres komandai šajā spēlē bija vairāki būtiski iztrūkumi sastāvā. Jau no mača sākuma ogrēniešiem neizdevās pārņemt iniciatīvu un uzspiest pretiniekam savu spēles ritmu. Pirmajā periodā pretinieki izvirzījās vadībā, un arī atlikušajos divos periodos viesi veiksmīgāk izmantoja savas iespējas, un spēles noslēgumā FK Ogre nācās atzīt pretinieku pārākumu ar rezultātu 3:5.
Komandas labākais spēlētājs Mārtiņš Uskāns.
Komanda šo spēli vērtē kā vērtīgu mācību sezonas turpinājumam un cer, ka jau nākamajos mačos ierindā atgriezīsies trūkstošie spēlētāji, lai pilnā sastāvā turpinātu cīņu par sezonai izvirzītajiem mērķiem.
Nākamo 1. līgas spēli FK Ogre aizvadīs svētdien, 4. oktobrī, izbraukumā Ulbrokā.
FK Ogre pateicas visiem līdzjutējiem, kuri nedēļas nogalē kuplā skaitā bija ieradušies Ogres Kalna pamatskolā un atbalstīja abas komandas.