Pirmā perioda vidū Lielvārdes Sporta centra rezultātu tablo vēstīja par kaujiniecisku neizšķirtu – 1:1. 4. minūtē rezultātu atklāja Ulbrokas komandas uzbrukuma līderis Rolands Kovaļevskis (1:0), bet 12. minūtē lielvārdietis Klāvs Kaspars realizēja soda metienu, atjaunojot līdzsvaru – 1:1. Pēc pirmās trešdaļas vadībā ar 3:1 atradās viesi, kuru labā pa golam iemeta Roberts Trofimenko un Rolands Kovaļevskis. 38. minūtē, kad ar vārtu guvumu izcēlās ulbrocietis Kristers Leksis, viesi ieguva pat septiņu vārtu pārsvaru – 9:2. Jau pēc 18 sekundēm ar golu atbildēja mājinieks Kristiāns Vjaters (3:9), ievadot lielvārdiešu pakaļdzīšanos. Līdz pēdējā perioda vidum Lielvārdes florbolisti guva trīs bezatbildes vārtus, atjaunojot intrigu – 6:9. Punktu šai cīņai 56. minūtē pielika ulbrocietis Roberts Trofimenko, gūstot savus jau trešos vārtus. “Masters Ulbroka/LU” svinēja panākumu ar 10:6.
Rezultatīvākais starp uzvarētājiem ar 6 (5+1) punktiem bija Rolands Kovaļevskis, bet labākā spēlētāja balvu saņēma hat-trick autors Roberts Trofimenko. Ar trim rezultatīvām piespēlēm izcēlās Matīss Kristiāns Millers. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina Uldi Dūniņu, kurš šoreiz bez rezultativitātes punktiem. Pa diviem vārtiem guva Jānis Plots un Kristiāns Vjaters, bet 2 (1+1) rezultativitātes punkti Klāva Kaspara kontā. Pēc šīs uzvaras “Masters Ulbroka/LU” ar 32 punktiem nostiprinājās turnīra tabulas 1. vietā, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” joprojām astoņi punkti un 8. vieta.