Lielvārdes Sporta centrā notikušo spēli ļoti veiksmīgi sāka Ādažu florbolisti, kuri 15. minūtē izvirzījās vadībā ar 3:0. Pa bumbiņai laukuma saimnieku vārtos ieraidīja Tomass Kristofers Birstiņš, Kevins Šmits un Miks Nagliņš. Mazāk nekā minūtes laikā ar diviem vārtu guvumiem atbildēja lielvārdiešu uzbrukuma līderis Aivis Kusiņš (2:3), bet pašā perioda izskaņā pa golam iemeta Kristers Orlovs un Ralfs Celmiņš, atjaunojot viesu komandai trīs punktu pārsvaru – 5:2.
Toties otrā trešdaļa aizritēja Lielvārdes komandas zīmē. Pa golam iemeta Gvido Grjunbergs, Reinis Kalniņš, Raivo Kīsnics un Oskars Tūtāns, bet perioda pēdējās minūtēs ar diviem vārtu guvumiem izcēlās Uldis Dūniņš – 8:5. 44. minūtē ādažniekam Tomasas Kristoferam Birstiņa soda metiena izpildes laikā neizdevās apspēlēt lielvārdiešu vārsargu Lauri Kārkliņu. Cīņas turpinājumā pa golam iemeta “FBK SĀC” spēlētāji Kevins Šmits un Kristers Orlovs, tomēr laimīgu uzvaru ar 8:7 nosargāja “Lielvārde/Unihoc”.
Rezultatīvākais uzvarētāju sastāvā ar 4 (2+2) punktiem bija Aivis Kusiņš. Pa trim rezultativitātes punktiem sakrāja Uldis Dūniņš un Reinis Kalniņš, turklāt Reinis saņēma labākā spēlētāja balvu. Pa 2 (1+1) punktiem sakrāja Oskars Tūtāns un Raivo Kīsnics. Par labāko starp ādažniekiem atzina Tomasu Kristoferu Birstiņu, kurš ar 4 (1+3) punktiem bija arī rezultatīvākais. Pa 3 (2+1) punktiem Kristera Orlova un Kevina Šmita kontā, bet 2 (1+1) punkti Ralfam Celmiņam. Pēc šīs uzvaras “Lielvārde/Unihoc” ar 18 punktiem pakāpās uz 7. vietu turnīra tabulā, apsteidzot tieši komandu “FBK SĀC”, kura ar 17 punktiem tagad ieņem 8. vietu, vēsta vietnē osports.lv.