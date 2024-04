Florbolisti izcīna uzvaru pirmajā līgā

Jebkuru sacensību uzvarētāji ir pelnījuši atzinību, it īpaši, ja panākums iegūts sīvā cīņā ar nepiekāpīgiem pretiniekiem. Florbola komandas «Ogres vilki/Lielvārde» treneris Jānis Salcevičs mūsu sarunas laikā gan ir visnotaļ piezemēts un negrib īpaši izcelt panākumus. Tomēr viņš atzīst, ka ieguvumu un priecīgu brīžu bijis gana daudz: «Turnīra laikā gāja dažādi, tāpēc nevaru teikt, ka būtu aizvadīta izcila sezona. Taču pabeidzām to uz pozitīvas nots, un tas ir ļoti labi. Visvairāk man prieks par to, ka radās iespējas laist laukumā jaunos puišus.» Jānis Salcevičs norāda, ka arī citi, kuri iepriekšējā sezonā bija mazāk tikuši pie teikšanas, šogad jau spēlēja lielāku lomu. Tiesa, čempionāta izskaņā, kad bija jāaizvada trīs svarīgākās izslēgšanas spēles, laukumā nāca optimālais sastāvs. «Tomēr agrāk, tiklīdz situācija atļāva, regulāri devām iespējas jaunajiem censoņiem. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi.»

Vienmēr var vēlēties vairāk

Komandas treneris uzsver, ka uzdevumus konkrētajā turnīrā ir izdevies izpildīt, jo sasniegts maksimums. Viņš ir priecīgs, jo lielai daļai komandas spēlētāju šis ir pirmais tituls, kas apliecina, ka viņi tomēr sasnieguši zināmu meistarības līmeni. Nokļūšana uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena jebkuram sportistam dod pozitīvas emocijas un vairo motivāciju turpināt censties. Taču reizē Jānis Salcevičs uzsver, ka spēles kvalitātes ziņā ir daudzas lietas, ko var uzlabot: «Komanda zina, ka es vienmēr vēlos vairāk. Es gribu, lai visi nospēlētu teju perfekti, bet patlaban spēlētāji vēl nav gatavi parādīt tik augsta līmeņa sniegumu. Tas ir mērķis, uz kuru tiekties nākotnē, un es domāju, ka mēs soli pa solītim dodamies tajā virzienā. Tāpēc man nepatīk nevienu slavēt – pat tad, ja rezultāts sasniegts, taču komandas sniegums nav gaidītajā līmenī un iespēju griesti vēl ir tālu. Spēlētāji to labi saprot.»

Nākotnes plāni vēl neskaidri

Ņemot vērā, ka čempionāts tikko aizvadīts, Jānis Salcevičs vēl nezina, kas gaida nākamajā sezonā: «Mana vēlēšanās būtu, lai pēc iespējas vairāk no čaļiem, kas spēlēja tagad, nākamgad to darītu jau Virslīgā. Tas ļautu mums piesaistīt jaunos spēlētājus, kas šogad startēja U15 grupās. Tādā veidā varētu komandu padarīt vēl jaunāku un turpināt izaugsmi. Taču es to nevaru ietekmēt, tas atkarīgs tikai no vadības. Sakot godīgi, pat nezinu, vai nākamgad komanda vispār būs un kādā veidolā, tādēļ nemāku pateikt, kas gaidāms. Bet ceru uz labāko.»

Treneris uzskata, ka šābrīža U15 vecuma spēlētāji nākamgad būs tādā pašā situācijā kā pašreizējie sešpadsmitgadnieki, kuri veidoja komandas kodolu regulārajā sezonā. Taču Jānis Salcevičs piebilst, ka, tuvojoties play-off turnīram, jaunie puiši nedaudz «noplīsa» un nācies paļauties uz pieredzējušākiem spēlētājiem. Par spīti tam, viņš uzskata, ka tieši pašreizējie U16 puiši nākamgad jau veidos rezultātu, bet jaunākie nāks un cīnīsies par vietu sastāvā.