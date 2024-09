FOTO: Aizvadītas Vidzeme Open 2024 loka šaušanas sacensības

Šis ir pirmais gads, kad “Archery 4 All” organizēja sacensības, un sporta klubs turpina pilnveidot to kvalitāti. Papildus standarta divām kvalifikācijas distancēm un izslēgšanas turnīram, tika ieviests jauns Robin Round formāts, kas ļāva šāvējiem izšaut pret vairākiem pretiniekiem izslēgšanas kārtās. Dalībnieki šo jauninājumu novērtēja pozitīvi, un tiek plānots turpmāk rīkot sacensības līdzīgā formātā.

Sacensībās piedalījās 61 sportists no 13 klubiem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, padarot tās par starptautisku notikumu! Viens no tiesnešiem bija no Igaunijas.