Pasākums iesākās ar Oveselība komandas atziņām par 2025. gadā paveikto - pieredzi, jauninājumiem veselību veicinošu pasākumu organizēšanā Ogres novadā, iedzīvotāju iesaisti, radošajām idejām.
Tālāk sekoja piecu dažādu jomu speciālistu uzstāšanās.
Sertificēta farmaceite Annija Dvēselīte uzstājās ar vienu no 2025. gadā visatzītākajām tēmām, kas guvusi augstu novērtējumu arī Oveselība pasākuma “Veselības stundas” dalībnieku vidū novada pagastos. A. Dvēselīte skaidroja līdzestības nozīmi uztura bagātinātāju lietošanā un akcentēja kritiskās domāšanas svarīgumu. Kā pareizi izvēlēties uztura bagātinātājus? Kad tos lietot, un kā neuzķerties uz maldinošām reklāmām? Galvenā atziņa - veselībpratība ir būtisks priekšnosacījums tam, lai ikviens spētu pieņemt informētus un sev atbilstošus lēmumus gan aptiekā, gan ikdienas situācijās.
Klīniskais psihologsEdmunds Vanags pievērsās šobrīd īpaši aktuālai tēmai – veselīgai viedierīču lietošanai un to pārmērīgas lietošanas signāliem. Klīniskais psihologs aicināja izvērtēt, vai tehnoloģijas palīdz domāt labāk un ātrāk, vai tomēr traucē. Secinājums: ļoti svarīgi ir attīstīt veselīgus lietošanas paradumus, kas nekaitē fiziskajai un mentālajai veselībai. Runājot par bērniem un pusaudžiem, E. Vanags uzsvēra, ka visefektīvākā ir aktīvas iesaistes pieeja - vecāki ne tikai nosaka robežas, bet kopā ar bērniem pārrunā digitālo saturu, tā ietekmi uz domāšanu, uzvedību un labsajūtu.
Sabiedrības veselības speciāliste Jekaterina Golovņova iepazīstināja ar jaunākajām tendencēm sociālo tīklu lietošanā pusaudžu vidū. Prezentējot sava maģistra darba rezultātus, speciāliste skaidroja, kāpēc problemātiska sociālo tīklu lietošana var būt saistīta ar atkarību izraisošu vielu lietošanu un citām riskantas uzvedības formām vēlāk dzīvē. Pieaugošā sociālo tīklu lietošanas popularitāte palielina zinātnieku interesi par to ietekmi uz jauniešu veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Viens no starptautisko pētījumu būtiskākajiem atzinumiem -problemātiska sociālo tīklu lietošana var kļūt par nozīmīgu riska faktoru atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanā jauniešiem.
Daiga Katrīna Bitēna, klīniskā un veselības psiholoģe, stāstīja par garīguma nozīmi līdzsvara, pašpieņemšanas un iekšējās stabilitātes veidošanā. Galvenā doma - garīgajām praksēm ir jāpalīdz mums nonākt tuvāk sev, nevis radītu ilūziju vai kalpotu par veidu kā bēgt no realitātes. Garīgumam ir spēks gan celt, gan nemanāmi novērst uzmanību no būtiskā, kas vajadzīgs, lai dziedinātos. Garīgums kļūst patiesi dziedinošs tad, kad cilvēks tam pievēršas ar motivāciju izprast sevi un savu realitāti, nevis lai izvairītos no ikdienas grūtībām: tas savieno un iekļauj, nevis šķeļ un atdala; tas sniedz balstu realitātē, nevis aizstāj to vai piedāvā īslaicīgu atkāpi; tas palīdz emocionāli nobriest, nevis sola tūlītēju glābiņu.
Psihoterapijas speciāliste Dace Caica dalījās atziņās par spēju saglabāt attiecības ar nozīmīgiem cilvēkiem, nezaudējot sevi. Aktīvi iesaistot pasākuma dalībniekus D.Caica uzsvēra, cik būtiski ir cienpilni paust savas vajadzības un vienlaikus iejūtīgi uzklausīt otru. Diskusijas laikā dalībnieki dalījās savā pieredzē par veselīgu sarunu un dialoga veidošanu ar tuviniekiem, gūstot vērtīgus speciālistes ieteikumus.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki dalījās pārdomās un atziņās, apliecinot, ka šādas tikšanās iedvesmo, paplašina redzesloku un stiprina motivāciju rūpēties par fizisko un emocionālo labsajūtu.