Pirmo spēli pēc izlašu pārtraukuma abas komandas sagaidīja ar vērā ņemamiem sastāva iztrūkumiem. “Ogrei” nevarēja palīdzēt Gustavs Kampuss, bet “Liepājai” ārpus ierindas bija Emīls Krūmiņš un Iļja Kurucs.
Pagājušajā sezonā visās četrās komandu savstarpējās cīņās uzvaras guva “Liepāja”, kas gan starpsezonā ļoti ievērojami atsvaidzināja savas sastāva aprises.
Sākumsastāvi:
Ogre: Nelsons, Apsītis, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Sīpoliņš.
Liepāja: Martinsons, Petrovičs, Dusels, Šimanskis, Bajārs.
Spēles pirmajā ceturtdaļā iniciatīvu uzņēmās “Ogres” kanādiešu uzbrucējs Žistēns Ndžoks-Tadžorē, kurš individuāli sakrāja astoņus punktus un palīdzēja mājiniekiem pēc nospēlētām desmit minūtēm būt priekšā ar 21:15. Otrajā ceturksnī “Ogre” jau sāka lūkot divciparu skaitļa pārsvara sasniegšanu, bet Helmuta Petroviča danks ātrajā uzbrukumā šīs robežas sasniegšanu aizkavēja. “Ogre” +11 sasniedza otrā perioda vidū, bet tad četrus punktus pēc kārtas guva Henriks Bajārs, iesākot liepājnieku 11-0 izrāvienu. Pēdējos divus metienus puslaikā realizēja Kristaps Dārgais un Anderss Nelsons, aizsūtot vienības puslaika atpūtā pie 39:35.
Otrajā puslaikā visai labs sākums padevās “Liepājas” vienībai. Bajārs realizēja metienu no groza tuvuma, bet Petrovičam izdevās 2+1 gājiens, kas panāca liepājniekiem +5. Kurzemnieku treneris Artūrs Visockis-Rubnenis ļoti dusmīgs palika divas minūtes pirms ceturkšņa izskaņas, kad Petrovičam tika nozīmēta piektā personīgā piezīme. Vēl rindai ar liepājniekiem draudēja priekšlaicīga spēles pamešana. Pirms pēdējām desmit minūtēm Kurzemes vienība bija vadībā ar 60:57.
Pēdējā ceturksnī “Ogre” nonāca lielās briesmās, lai turpinātu pērnās sezonas neveiksmju virkni pret liepājniekiem. Pirmajās trīsdesmit minūtēs klusējušais Edvards Egle uzliesmoja uzbrukumā un panāca “Liepājai” +13. “Ogre” metās atspēlēties ar deviņu punktu izrāvienu, bet “Liepājas” sezonas līderis Zeivjers Dusels raidīja grozā metienu, kas atguva liepājniekiem zināmu drošības spilvenu. Minūti pirms spēles beigām Kārļa Apsīša trejacis vēl pavērs mājiniekiem spraudziņu uz cīņu par uzvaru, bet pēc trenera Visocka-Rubeņa paņemtā minūtes pārtraukuma turpinājuma “Ogres” pakaļdzīšanās centieniem vairs nebija. “Liepāja” pielika punktu savai septiņu zaudējumu sērijai ar 83:76.
“Ogre” – “Liepāja” 76:83 (21:15, 18:20, 18:25, 19:23)
Ogre: Ndžoks-Tadžorē 14, Nelsons 14, Dārgais 13 (12 atl.b.), Šundels 8, Sīpoliņš 8, Lastiņš 6, Apsītis 5, Poluiaktovs 5, Avotiņš 3, Simsons.
Liepāja: Dusels 20, Bajārs 13, Šimanskis 11, Egle 11, Petrovičs 9, Šulcs 8, Feierbergs 7 (11 atl.b.), Martinsons 2, Jonaitis 2.
Latvijas-Igaunijas līgas spēles šonedēļ
|Datums
|Spēle
|Rezultāts
|Rezultatīvākie
|05.12.
|Ogre – Liepāja
|76:83
|Ndžoks-Tadžorē 14 – Dusels 20
|Tartu Ülikool – Latvijas Universitāte
|103:86
|Makbraids 21 – Fokss 20
|Keila Coolbet – Ventspils
|19.30
|06.12.
|VEF Rīga – Valmiera Glass/ViA
|15.00
|Rīgas Zeļļi – TalTech
|17.00
|Keila KK – Transcom Pärnu
|18.00
|Kalev/Cramo – Ventspils
|19.00
Kopvērtējums
|V
|Komanda
|U-Z
|%
|1.
|Tartu Ülikool
|11-0
|100.0%
|2.
|Rīgas Zeļļi
|10-1
|90.9%
|3.
|VEF Rīga
|10-2
|83.3%
|4.
|Valmiera Glass/ViA
|8-2
|80.0%
|5.
|Kalev/Cramo
|6-3
|66.7%
|6.
|TalTech/Alexela
|6-4
|60.0%
|7.
|Ventspils
|6-4
|60.0%
|8.
|Ogre
|5-7
|41.7%
|9.
|Liepāja
|3-8
|27.2%
|10.
|Transcom Pärnu
|2-6
|25.0%
|11.
|Keila Coolbet
|2-7
|22.2%
|12.
|Viimsi
|2-9
|18.2%
|13.
|Keila KK
|1-9
|10.0%
|14.
|Latvijas Universitāte
|0-10
|0.0%