13. februārī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās "Ogres novada gada balva sportā 2025", kurā tika godināti aizvadītā gada labākie sportisti un komandas, aktīvākie entuziasti, vecmeistari, kā arī bērnu un jauniešu sporta pārstāvji, informē Ogres novada Sporta centrā.

KĀPŠANAS SPORTS
Rūta Ozoliņa, Līva Ozoliņa

SKRITUĻSLALOMS
Elīza Beļūna, Georgs Šmalcs, treneris – Ivars Šmalcs

DAIĻSLIDOŠANA
Mia Čuviļova, Vilma Paegle, trenere – Violeta Maskina, Estere Skrebele

TRAMPLĪNLĒKŠANA
Aelita Krasiļsčikova, trenere – Margarita Sokolova

MĀKSLAS VINGROŠANA
Alīna Bordāne, trenere – Tatjana Stepulāne, Santa Stepulāne

LOKA ŠAUŠANA
Artūrs Zobens, Henrijs Valners, Gustavs Zobens, Einārs Grava, Roberts Ābelis, Marta Naula Matvejāne, treneris – Toms Ābelis

BIATLONS
Augusts Klīve, Kristaps Paegle, Elizabete Paegle, Alvis Pivors, Adriāna Eisaka, Kristaps Ēlerts, treneris – Jēkabs Nākums

SMAIĻOŠANA
Kristofers Jaunbērziņš, Dāvis Cimmermanis, Rēzija Lavrinoviča, Beatrise Aleksandra Karlivāne, Elizabete Hilde Krūmiņa, treneri – Juris Apters, Gints Veinbergs

ENDURO
Toms Zālītis

AUTOKROSS
Jānis Kozlovskis Jr, treneris – Jānis Kozlovskis

BLAKUSVĀĢU MOTOKROSS
Kaspars Lubgans, Oskars Dūdens

TENISS
Emīlija Estere Lapiņa, treneris – Reinis Kārkliņš

INERCES AUTOMOBIĻI – MINIKĀRS
Dominiks Dargis

ORIENTĒŠANĀS
Gvido Šterns, Gabriels Jukmanis, Miķelis Rudzītis, Lelde Austra Apine, Hanne Nadīne Nedviga, Elēna Bremze, Elīza Eisaka, Gustavs Millers, Elma Bremze, Markuss Vilipsons, Arturs Jānis Krastiņš, Gatis Gruzis, Juris Kaldovskis, Renāte Grase, Bruno Šterns, Elīze Bremze, Audris Odo Vītoliņš, Lūkass Siliņš, Renārs Grasis, Valters Reneslācis, Andris Svilāns, Raivo Kivlenieks, Andris Sarksņa, treneri – Haralds Lūkins, Nauris Neimanis, Iveta Holcmane

Ulrika Volframa, Elza Tumene, Alberts Guslens, Karlīna Dobule, Estere Dobule, Elīza Odriņa, Elīza Romanovska, Nils Romanovskis, Marta Makarova, Ernests Pauriņš, Emīls Heino Rinkevičs, Patriks Tumenis, Ieva Dobule, Ilze Volframa, treneri – Artis Dobulis, Rūta Dāboliņa

MOTOŠOSEJA
Emīls Tilaks

PLUDMALES VOLEJBOLS
Marija Švēde, Helēna Sīviņa, treneri – Mārtiņš Strauss, Emīls Josts

BASKETBOLS  
Evelīna Sirsniņa, trenere – Ilze Ose-Hlebovicka

Ogres Basketbola skola U16: Arnolds Lazdenieks, Jānis Papiņš, Kārlis Baumeisters, Kārlis Boldāns, Krišs Švēde, Luka Hlebovickis, Markus Mallers, Martins Kudrjavcevs, Martins Mistris, Dmytro Korolov, Roberts Caunītis-Orups, Rūdolfs Sirsniņš, Tanels Lapsiņš, Ulrihs Špillers, Valters Skujiņš, treneri – Artūrs Bērziņš, Jēkabs Belēvičs

Evelīna Sirsniņa, Luka Hlebovickis, Juris Šūtelis, Rūdolfs Sirsniņš, treneri – Ilze Ose-Hlebovicka, Artūrs Bērziņš

Ogres Basketbola skola U12 meitenes: Karolīna Reinsone, Paula Alekna, Luīze Kalviša, Katrīna Kreile, Līva Štauere, Paula Kābele, Jete Beleviča, Semiramisa Priede, Katrīna Numceva, Anna Grotusa, Keita Liepiņa, Estere Vidovska, Zane Stepena, Milēna Priedula, Nora Šūtele, trenere – Māra Šūtele

3x3 basketbola komanda “Citas meičas”: Amanda Pence, Grēta Mize, Linda Ervalde, Elīza Beļūna, Māra Šūtele

FLORBOLS
Lielvārdes Sporta centra U12 komanda: Ādams Troska, Antons Nazarovs, Artūrs Ūdris, Deivids Teicāns, Edgars Jansons, Henrijs Ošs, Krists Adrians Ločmelis, Māris Gudmons, Markuss Zīle, Marats Līcītis, Nils Jākobsons, Olivers Feldmanis, Olivers Hmeļevskis, Patriks Grasmanis, Raens Kiseļovs, Raivo Āriņš, Renārs Uzoliņš, Ričards Plinta, Roberts Koks, Teodors Mesters, Valters Gailis, treneris – Kaspars Kreimanis

"FK Ogre/VT Timber": Juris Tretjakovs, Toms Dāle, Dairis Trops, Heinrihs Siliņš, Tomass Zonne, Markuss Janovičs, Jānis Klestrovs, Jānis Gerasimovs, Raimonds Zemzāle, Aigars Peseckis, Artūrs Skadiņš, Māris Balodis, Roberts Romanovs, Kaspars Mudelis

Komanda "Lielvārde/FatPipe": Armands Savins, Sandis Mihailovskis, Juris Sandis Jēgers, Matīss Pēteris Polis, Aivis Kusiņš, Oskars Tūtāns, Ralfs Fricsons, Gvido Grjunbergs, Sandris Virsnītis, Klāvs Kaspars, Valters Skudra, Renārs Hugo Bļass, Rūdolfs Jānis Gremze, Mariss Giņko, Gustavs Rudzītis, Ēriks Zaics, Aleksis Saļkovs, Jānis Jāzeps Grizāns, Frīdrihs Feldmanis, Raivis Masiulis, Kristiāns Vjaters, treneris – Kaspars Kreimanis

Lielvārdes Sporta centra U15 komanda: Aleksis Saļkovs, Matīss Volkovs, Edvards Gustavs Rašmanis, Roberts Kalniņš, Frīdrihs Feldmanis, Māris Znatnajs, Kārlis Tūtāns, Valters Volkovs, Matiass Dāvids Mudelis, Māris Štelmahers, Kristers Varusks, Mārtiņš Freimanis, Pāvels Koreškovs, treneris – Zintis Bergmanis

"Ogre/Lielvārde" U18: Raivo Kīsnics, Kristiāns Vjaters, Ralfs Viļumsons, Gvido Grjunbergs, Zigmārs Pudenko, Reinis Kalniņš, Kristers Šmaukstelis, Arvis Krūklis, Intars Salmiņš, Toms Ušpelis, Andrejs Kristens Saļkovs, treneris – Normunds Kīsnics, treneris – Jānis Salcevičs

"Ogres vilki" U14: Aleks Ščerbinskis, Jānis Kozlovskis, Ralfs Jakubovskis, Toms Jānis Everss, Endijs Simanovičs, Dinārs Terentjevs, Dominiks Krieviņš, Patriks Soboļevs, Jēkabs Pupčenoks, Ritvars Traviņš, Aivars Zakevics, Artis Madernieks, Dāvis Salmanis, treneris – Andris Vasioleks

VIEGLATLĒTIKA
Indra Mackeviča, Justīne Vanaga, Emīls Matiass Reinfelds, Viktorija Dimza, Evelīna Ķēniņa, Ralfs Dzosens, Līva Vasioleka, Artūrs Pastors, treneris – Zigurds Kincis

Jānis Hugo Doniņš, Alise Zilberte, Viktorija Millere, Maritanna Jaskuļska, Annika Ramza, treneris – Uldis Doniņš, treneris – Edgars Siliņš

Miks Jānis Opolais, Kārlis Jēkabs Karlsbergs, Nils Meijers, Sandija Reitmane, Ieva Kauliņa, Lizete Spila, Adriana Reitmane, Elīza Lemberga, Anna Dreismane, Marta Sīviņa, treneris – Artūrs Priževoits

PELDĒŠANA
Valērija Belousa, Eva Zariņa, Anabella Veržbicka, Varvara Gurjeva, Emīlija Kraukle, Arīna Goļikova, Zete Rengarde, Evelīna Pauriņa, Glorija Veipa, Maksimilians Ksendzovs, Erlends Teodors Neibergs, Everts Leonards Neibergs, trenere – Gaļina Širokova

GALDA HOKEJS
Railends Kuhaļskis

SVARU BUMBAS
Edgars Štelmahers, treneris – Juris Pivors

KARATĒ
Kārlis Rudzinskis, Haralds Ermuiža, treneris – Jevgenijs Ivanovs, Rolands Kirilovs, treneris – Vladislavs Fetkuļins

SVARCELŠANA
Patriks Mesters, Armands Šķēle, Ratmirs Honts, Arturs Sidorovs, Mark Koževnikovs, Kristaps Balodis, treneris – Vladimirs Kukjāns

HOKEJS
Linards Feldbergs, Valdis Dommers, Oskars Briedis, Bruno Osmanis

FRISBIJS
Komanda “Ogre Moments” – Adrija Melānija Kalavanova, Elīna Vegnere, Rūta Apsīte, Sintija Liepiņa, Elizabete Eglīte, Gundega Pastore, Laura Sāmiete, Evelīna Goldova, Sevilla Sāra Smildziņa

SPORTA MEISTARI
Laila Lapiņa, Vilnis Priediens, Igors Gribusts, Andris Dimants, Uldis Ābelis, Jānis Gailis, Valdis Ņilovs, Rita Žuravļova, Jānis Kaimiņš, Gunārs Vaivods, Gunita Aizstrauta, Māris Padedzis, Aivars Puriņš, Agita Kaļva, Ilze Tāse, Dace Cebule, Andra Melbārde, Mirdza Aizsilniece, Elīna Barone, Normunds Ermičs, Juris Pivors, Irēna Žilinska, Aigars Vilnītis, Jānis Kaprālis, Guntars Avdejevs, Edgars Auziņš, Dainis Badūns

BIEDRĪBA “IZTURĪBA”
Intars Opolais, Aivars Spūlis, Edgars Bremze

SPORTA ENTUZIASTI
Reinis Ikaunieks, Kaspars Livčāns, Rolands Kļaviņs, Miervaldis Līcītis, Ivars Vistiņš, Agris Pikšens, Valdis Kravalis, Uldis Pabērzs, Matīss Sīviņš

FUTBOLS
"Ogre United": Leo Ritvars Dalbiņš, Vladimirs Paškovičs, Krists Kristers Gulbis, Kristaps Kalmanis, Kristians Sprukulis, Rūdolfs Ziemelis, Rihards Juhnovičs, Andrejs Kondratjevs, Kārlis Līcis, Vadym Mashchenko, Marks Pačepko, Regnārs Skujiņš, Koki Hayashi, Kaito Kumakura, Raivis Rubīns, Agnis Mežgailis, Maksims Saveļjevs, Emīls Latkovskis, treneris – Juris Skābardis

HANDBOLS
Handbola klubs "ONSC/HK "Ogre"": Otto Stariņš, Kaspars Plinte, Timurs Sidorovs, Jēkabs Tirāns, Reinis Sļusarevs, Miks Bilders, Reinis Rudko, Aleksandrs Roguļskis, Artūrs Kļimočkins, Markuss Ladusans, Aleksandrs Mieriņš, Mihails Topraks, Artis Rozenbergs, Jānis Bauze, Armands Šmidts, Matīss Roberts Maziņš, Artis Grunde, Raitis Rudko, Adrians Averjanovs, Reinis Zellis, Artūrs Buračevskis. Artis Laganovksis, treneri – Andris Sosnars, Rihards Leja

Handbola klubs “Ogre”: Otto Stariņš, Kaspars Plinte, Edijs Putniņš, Jēkabs Tirāns, Reinis Sļusarevs, Rihards Bisters, Renāts Hovratovičš, Elvijs Borodovskis, Toms Lielais, Edgars Iljnihs, Gustavs Batņa, Artis Grunde, Aleksei Haisa, Raitis Rudko, Elvijs Kusners, Adirans Averjanovs, Reinis Zellis, Artis Laganovskis, Artis Kurmēns, Artūrs Buračevskis, Kaspars Luksis, treneris – Rihards Leja

Lielo nomināciju kategorijā balvas saņēma:
"Gada sporta pasākums 2025" – orientēšanās seriāls “Reljefs” (Iveta Holcmane, Nauris Neimanis)
"Gada jaunatnes komanda 2025" – Ogres Basketbola skola ("Ogre U16" zēni)
"Gada jaunais sportists 2025" – Lūkass Siliņš (orientēšanās sports, treneris N. Neimanis)
"Gada jaunā sportiste 2025" – Sandija Reitmane (vieglatlētika, treneris A. Priževoits)
"Gada sporta skolotāja 2025" – Benita Zaretoka (Ikšķiles Brīvā skola)
"Gada sportists tehniskajos sporta veidos 2025" – Emīls Tilaks (motošoseja)
"Gada sportists 2025" – Artūrs Pastors (vieglatlētika)
"Gada sportiste 2025" – Marta Sīviņa (vieglatētika)
"Gada komanda 2025" – "Ogre United" (futbols)
"Gada treneris 2025" – Nauris Neimanis (orientēšanās sports)

