Jau trešo gadu pēc kārtas Vivus.lv MTB maratona sezonas atklāšana notika Ķegumā, kur trase veidota dinamiska un skatāma – ar mototrases elementiem, smilšu posmiem, meža ceļiem un bijušā dzelzceļa uzbēruma segmentiem, kas katram dalībniekam rada īstu izaicinājumu. Šoreiz trase bija sausa, tāpēc arī ātrāka. Kopumā bija piecas distances: "Kärcher” maratona, Latvijas Valsts mežu pusmaratona,“Veloprofs” tautas brauciena, “Muc off” pusaudžu un“Cido” bērnu.
“Kärcher” 52km maratona distancē izveidojās līderu trio – Mārtiņš Blūms, pagājušās sezonas kopvērtējuma līderis pusmaratonā Kristers Celitāns, kurš pirms nedēļas ar otro vietu sevi bija ļoti labi apliecinājis Tomes MTB sacensībās, un pēdējo sezonu līderis un 2018.gada olimpisko spēļu 42.vietas ieguvējs biatlonā Oskars Muižnieks.
Aktīvākais bija Blūms, taču favorītam bija grūti aizbēgt, jo bija tikko atlidojis no ASV un nejutās pavisam labi, taču tik un tā nelaida iespēju garām nostartēt lielākā MTB seriālā. Muižniekam sākumā gadījās ķibele ar ķēdi un pēc tam viņš piedzīvoja kritienu, tāpēc iniciatīvu līderu grupiņā neuzņēmās. Daudz strādāja arī Celitāns. Visi trīs nonāca līdz finiša sprintam, kurā aizraujošā cīņā pārākumu nodemonstrēja Blūms. Celitāns debijā “Kärcher” maratona distancē izcīnīja otro vietu, atstājot Muižnieku neierastajā trešajā vietā.
Līdz ceturtajai vietai aizcīnījās un panākumu guva Kārlis Baltacis, kuram netālu sekoja Lauris Purniņš un Aleksandrs Patrijuks.
Sievietēm pēc pāris kilometriem kopā brauca abas favorītes, bet pusdistancē jau igauniete bija pāris minūtes priekšā, tādējādi šaubas par uzvarētāju neradās. Arī šo sezonu ar pirmo vietu atklāja Steinburga un 2025.gada kopvērtējuma uzvarētāja Katrīna Jaunslaviete -Kipure atkal bija otrā un labākā no Latvijas. Līdzīgajā cīņā par trešo vietu pagājušās sezonas beigās Apē pusmaratonā uzvarējusī Renāte Rodionova apsteidza bijušo kalnu slēpotāju Helēnu Mūrnieci, kura pirms nedēļas Tomē bija otrā.
Latvijas Valsts mežu 26km pusmaratonā no sākuma prom no pārējiem aizbrauca Alvis Pivors un atkārtoja pagājušā gada panākumu. Daudz sekmīgāk nekā pērn sezona iesāka Ronalds Rītiņš, kuram šoreiz otrā vieta, bet pirmo reizi trijniekā iekļuva Valters Jonass, kuram tikai dažas sekundes zaudēja Alvils Pētersons. Sievietēm uzvarēja pagājušajā sezonā četras reizes trijniekā tikusī Amanda Reilija Zariņa, kurai tuvojās pusmaratona distancē atgriezusies Krista Pūcīte. Trešo vietu debijā pusmaratonā ieguva iepriekšējos gadus pusaudžu distancē dominējusī Samanta Celitāne.
“MUC-off” 12km pusaudžu distancē pagājušā gada līderi bija pārgājuši uz maratonu, līdz ar to bija zināms, ka būs jauni godalgoto vietu ieguvēji. Uzvaru svinēja Matīss Buncis. Ar otro vietu Vivus.lv MTB maratonā atgriezās Eduards Eihmanis, bet spraigajā cīņā ar Rodrigo Feceru trešo vietu nodrošināja Edžus Klieders. Meitenēm pirmo uzvaru izcīnīja Samanta Luberte, kura pērn bija vienīgā, kas visos posmos tika trijniekā. Otrajā un trešajā vietā Tīna Teiviša un Milena Karlsone,bet pagājušo sezonu ar uzvaru atklājusī Katrīna Hansone šoreiz piektā.
Veloprofs.lv 12km Tautas braucienā ātrākie bija Ilmārs Birskis un Annija Ļaudama.
Nākamais Vivus.lv MTB maratona posms notiks 24.maijā Talsos.