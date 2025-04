FOTO: Ķegumā atklāta lielākā kalnu divriteņu “Vivus MTB maratona” sezona

Seriāla jaunā sezona otro gadu pēc kārtas startēja motokrosa trasē Ķegumā, kur šoreiz organizatori bija centušies parūpēties, lai dalībniekiem ir interesantāk – trase šogad veda pretējā virzienā, izbaudot kalniņus un nedaudz meža ceļus, kā arī trasē tika iekļauts bijušā dzelzceļa sliežu ceļš, kas meta izaicinājumu katram sacensību dalībniekam.

Saulainos laikapstākļos dažādās vecuma grupās ap 700 MTB braucēji sacentās no dažādām Latvijas vietām un no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas piecās distancēs:

1) “Kärcher” maratonā, 2) Latvijas Valsts meži pusmaratonā, 3) “Mangaļi” pusaudžu braucienā, 4) “Cido” bērnu braucienā, 5)– “Veloprofs Tautas braucienā”.

Spēcīgākais dalībnieku sastāvs kā allaž bija “Kärcher” maratona distancē, kur sacentās nepilni 200 MTB braucēji, kas 25km apli veica divas reizes. Pēc pirmā apļa Oskars Muižnieks kopā ar igauņu TOP MTB braucēju Jostemu Vaidemu brauca kopā un sastādīja viens otram kompāniju, bet turpat aiz abiem līderiem bija arī Oskara komandas biedri no DTG/MySport – biatlonists Aleksandrs Patrijuks un Lauris Purniņš, kā arī brāļi Zviedri – Rainers un Nauris no “DAKO Ziemeļvidzemes”.

Abi līderi gandrīz visu distanci veica kopā, izšķirošo izrāvienu puskilometru līdz finišam veicot Muižniekam, kurš tad pēc 2 stundām un 11 minūtēm pirmais šķērsoja finiša līniju, par trim sekundēm apsteidzot 2023. gadā vairākas uzvaras izcīnījušo Vaidemu un tāpat kā iepriekšējos gadus sezonu sākot ar uzvaru. Divas pozīcijas augstāk nekā pērn “Zelta zirgs” trasē finišēja un trešo vietu ieguva Patrijuks, bet ar ceturto vietu nācās samierināties ilgu laiku trešajā vietā braukušajam U23 čempionam Raineram Zviedrim, kura ritenim otrajā apli nolūza sēdeklis, tādējādi vairākus kilometrus braucot stāvus un piedzenot kājas. Pagājušajā gadā šeit otro vietu izcīnījušais Lauris Purniņš šoreiz piektajā vietā.

Sievietēm uzvaru “Kärcher” maratona distancē izcīnīja igauniete Grēte Steinburga, kura triumfēja arī 2024.gada sezonas izskaņā Apē. Pēc pirmā apļa Steinburga atradās otrajā vietā – netālu aiz pagājušās sezonas kopvērtējuma uzvarētājas no ZZK komandas Katrīnas Jaunslavietes-Kipures. Beigās Latvijas čempione MTB maratonā un XCO Jaunslaviete-Kipure ieguva otro vietu, finišējot nepilnas 4 minūtes vēlāk un esot labākajai no latvietēm. Trešajā vietā Beāte Kovgere no EMU Mālpils komandas, kura pērn pirmo posmu izlaida, bet pēc tam uzvarēja nākamajos divos Opekalnā. Pagājušā gada uzvarētāja Zane Priede šoreiz ceturtā.

Latvijas Valsts mežu (LVM) 25km pusmaratonā vīriešiem par godalgotajām vietām norisinājās spraiga cīņa. Distances laikā plecu pie pleca cīnījās juniori Alvis Pivors no velokomandas Ogre, Kristers Celitāns (Garām ejot MTB Team) un Ģirts Cirvelis (Roadex), kā arī pagājušās sezonas pārsteigums un triju uzvaru autors Oskars Ārgalis (Rankas Kartonfabrikas Sports team). Spraigajā finiša sprinta duelī ātrāks izrādījās ātrais slēpotājs un biatlonists Pivors, kurš pirms nedēļas uzvarēja arī Tomes pusmaratona distancē. Līdz ar to Cirvelim tāpat kā pērn otrā vieta, bet pagājušā gada uzvarētājs Celitāns šoreiz trešais.

Sievietēm LVM pusmaratonā tāpat kā pērn septembrī Apē pārliecinoši uzvarēja Lelde Ardava, otrajā vietā atstājot kādu laiku “Vivus MTB maratonā” neredzēto Renāti Rodionovu (Ādaži velo), bet trešā bija ziemā godalgas slēpošanā izcīnījusī Amanda Reilija Zariņa (Feelfree.lv), kura pagājušo sezonu sāka ar uzvaru Ķegumā.

“Mangaļi” 13km pusaudžu braucienā meitenēm uzvarēja Katrīna Hansone (RSS), otrajā vietā ierindojās Samanta Luberta (VeloLifestyle/Smiltenes BJSS), bet pagājušo sezonu līdere Samanta Celitāne (Garām ejot MTB Team) šoreiz finišēja trešajā vietā. Savukārt puišiem ātrākais šogad bija Olivers Šika (L.O.D.E.S), otrā vieta Oskaram Paulam Štrauhmanim (Ķekavas NSS), bet trešais ātrākais bija Everts Buliņš (RSS).

Labākā komanda “Kärcher” maratonā bija “DTG MySport”, bet LVM pusmaratonā Velo Saldus.

Vivus.lv MTB maratona sezonas kalendārs:

25.05.2025 – 2.posms Talsi, Kamparkalns

06.07.2025 – 3.posms Alūksne, Opekalns

03.08.2025 – 4.posms Jaunpiebalga

13.09.2025 – 5.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100