Draudzīgā atmosfērā uz ledus pirmo reizi spēkojās Entuziastu hokeja līgas (EHL) Elites divīzijas izlase pret Optibet Hokeja līgas (OHL) komandu “Kyiv Capitals”. Lai gan pēc pamatlaika pārāka izrādījās “Kyiv Capitals” komanda (8:3), “bullīšos” savu meistarību pierādīja EHL Elites divīzijas spēlētāji (1:0), vienīgie vārti šoreiz Oto Marinaki (EHL komanda “Garkalnes patrioti”) kontā.
Tomēr šoreiz hokejs bija daudz vairāk kā tikai par vienu spēli vai uzvaru, jo galvenais mērķis bija vākt ziedojumus un atbalstīt “KRAKEN” vienību — Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes specializēto vienību. EHL savos sociālajos tīklos ziņo, ka kopīgi tika saziedoti 4687 eiro.
Šīs spēles viens no galvenajiem iniciatīvas autoriem bija Reinis Ikaunieks no “Ogres lāčiem”, kurš bija arī EHL komandas treneris. Ar viņa palīdzību un Ogres novada pašvaldības atbalstu, šis pasākums notika mūsu pilsētā - Ogrē.
Viens no EHL dibinātājiem, Jānis Puriņš, stāsta, ka sen jau bija vēlme redzēt kā izskatās EHL Elites divīzijas līmenis pret OHL. Viņš pateicas arī “Kyiv Capitals” komandai, ka ieradās un parādīja lielisku hokeju. Par “Kyiv Capitals” komandas izvēli, J. Puriņš norāda, ka labdarībai ir jābūt ar cēlu mērķi un šobrīd visaktuālākais globālā mērogā ir frontes noturēšana.
EHL “zvaigžņu izlase” veidojās Elites līgas komandām nominējot savus labākos spēlētājus, “kuri par matu neatpaliek no OHL”, piebilst dibinātājs.
“Kā jau īsti entuziasti, viņi gatavojās katrs individuāli bārā”, smej J. Puriņš, pieminot, “pirmkārt, mēs uzvarējām bullīšos, un pēc pagalma noteikumiem, kurš pēdējais iemet - uzvar”.
Nākotnes vīzijas J. Puriņš vēl paturēja pie sevis, sakot, ka katru gadu entuziasti organizē kādu pasākumu, bet cer, ka šī spēle nebūs pēdējā starp EHL un OHL komandām.
Dibinātājs uzsvēr: “Mēs ļoti gaidam, kad Ogrē atgriezīsies lielais hokejs”!
Attēlā Jānis Puriņš
Entuziastu vārtsargs Markuss Žukovskis, “Valmiera” komandas vārtsargs un menedžeris, hokeju spēlē jau no 5 gadu vecuma. Pagājušajā gadā arī izveidoja EHL elites divīzijas komandu “Valmiera” un strauji uzleca turnīra tabulā.
Viņš aizvadīto spēli vērtē ļoti labi, lai gan rezultāts nav labvēlīgs, komanda ir cīnījusies godam.
“Spēle, manuprāt, bija līdzīga. Mums kaut kur nedaudz nepaveicās, viņiem vārtsargi, varbūt, pavilka vairāk nekā es. Bet cepuri nost džekiem. Mēs parādījām, ka neesam tikai amatieri, bet protam arī spēlēt. Vienkārši esam izvēlējušies citas dzīves prioritātes”.
Parasti EHL spēļu ilgums ir 3 periodi pa 12 minūtēm, nepārsniedzot vienas stundu kopējo laiku, šoreiz uz ledus bija jāspēlē 3 periodi pa 20 minūtēm, ar atpūtu starp periodiem. M. Žukovskis norādīja, ka nav bijusi savādāka gatavošanās pirms spēles, jo zināja, ka viņam būs jāspēlē ierastās 30min (abās komandās spēles vidū tika mainīti vārtsargi). “Savu atstāja tas, ka bija sēdēšana ģērbtuvē pēc periodiem un iesildīšanās. Nesaprata, ko darīt, likās, ka paspēja jau atsilt, jo pie tā nav pierasts, tas nav darīts gadus 6-7.”
Viņš akcentē, ka visi spēlētāji piegāja nopietni ar savu jautrību un godam aizvadīja spēli.
Vārtsarg s norāda, ka bieži tiek runāts, ka no EHL Elites komandām var uztaisīt OHL komandu, un šodien tas tika arī pierādīts.
M. Žukovskis atvairīja 16 no 20 metieniem, nospēlējot 29minūtes un 34 sekundes. Iegūstot 80% atvairīto metienu rādītāju.
Attēlā Markuss Žukovskis
Denijs Romanovskis, galvenais menedžeris un vārtsargu treneris komandai “Kyiv Capitals”, uzsver, ka pati spēle bija ļoti interesanta: “Tā bija labdarības spēle, bet abas komandas izgāja ar domu uzvarēt. EHL bija savākusi top spēlētājus no katras komandas, un mums ļoti patika, bija interesanti un līmenis bija diezgan augsts.
Domāju, ka vajadzētu ko tādu atkārtot. Teju pilnas tribīnes ar skatītājiem, bija šovs, bija atrakcijas, daiļslidotāji. Ļoti labi noorganizēts pasākums. Un, ja tādā līmenī, ir iespējams noorganizēt vēl pasākumus, tad kāpēc ne? Domāju arī citas OHL komandas būtu priecīgas šāda veida šovā piedalīties”.
Attēlā Denijs Romanovskis
Šī patiesi nebija parasta sāncesības spēle, bet vesels pasākums ar iespēju palīdzēt Ukrainas aizstāvjiem. Uz ledus bija vērojams meistarīgs hokejs ar pašmāju komandām. Šis bija liels solis, lai lielais hokejs atgrieztos Ogrē!