Foto: Ar kuplu dalībnieku skaitu aizvadīts galda tenisa čempionāts "Rembate 2025"

Foto: Ar kuplu dalībnieku skaitu aizvadīts galda tenisa čempionāts "Rembate 2025"
Aizvadīts gadskārtējais galda tenisa čempionāts Rembatē. Galda teniss paliek ar vien populārāks – šogad piedalījās kupls dalībnieku skaits (33) no daudzām novada vietām, stāsta sacensību dalībniece Mirdza Aizsilniece.

Pirmie sacensības uzsāka B grupas dalībnieki, kuri sasnieguši savus “zelta” gadus. Arī šogad uzvaras kauss aizceļoja līdzi Ivaram Vistiņam uz Ogri. Ar vienas spēles zaudējumu otrās vietas kauss tika ogrēnietim Jānim Maļinovskim, bet trešā vieta – rembatietei Mirdzai Aizsilniecei. 

A grupa priecēja ar lielu dalībnieku skaitu – 26 dalībniekiem. Ņemot vērā telpu ietilpību, sacensības šinī grupā norisinājās četrās apakšgrupās pie trim spēļu galdiem. Lai izcīnītu iespēju turpināt spēli par godalgotām vietām, bija jāiekļūst pirmajās divās vietās katrā apakšgrupā. Pēc vairāku stundu sīvām cīņām sacensības turpināja mājnieki Artūrs Jefremovs un Juris Pivors, lielvārdietis Dainis Plaudis, ogrēnieši Irēna Žilinska, Dairis Ikaunieks, Aigars Stulpāns, Valdis Žibailo, Uldis Ģērmanis.

Šogad meistarība un sportiskā veiksme bija Artūra Jefremova pusē un sīvā cīņā izcīnīta uzvara, atstājot aiz sevis Daini Plaudi un Juri Pivoru. Jauniešu vidū medaļas sadalīja ķegumieši Lauris Pētersons un Oto Morozovs, kā arī rembatietis Rauls Vīksniņš.

