Foto: Ogrē aizvadīts XXIV starptautiskais karatē turnīrs "Ogre Karate Cup & Games 2026"

Foto: bernukarte.lv
7. martā Ogres Sporta centra hallē norisinājās jau 24. Atklātais starptautiskais karatē čempionāts “Ogre Karate Cup & Games 2026”, pulcējot jaunos sportistus no Latvijas un Lietuvas. Turnīru organizēja Ogres klubs “bernukarate.lv” sadarbībā ar Latvijas Karatē federāciju. Sacensībās piedalījās 15 karatē klubi, un uz tatami devās sportisti vecumā no 5 līdz 20 gadiem, demonstrējot savas prasmes dažādās karatē disciplīnās.

Čempionāta atklāšanā dalībniekus uzrunāja Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja, kurš novēlēja sportistiem veiksmīgus startus un labus rezultātus. Viņš uzsvēra arī karatē nozīmīgo attīstību Ogres novadā, atzīmējot, ka tas ir ievērojams sasniegums – klubs jau 24 gadus spēj organizēt tik plašu starptautisku turnīru. Sacensības varēja apmeklēt ikviens interesents, jo skatītājiem ieeja bija bez maksas.

Jāatzīmē, ka Ogres klubs “bernukarate.lv” Ogrē darbojas jau 36 gadus, attīstot gan cīņas mākslu tradīcijas, gan sporta karatē.

Sacensībās veiksmīgi startēja arī Ogres kluba sportisti, izcīnot vairākas medaļas dažādās disciplīnās. Godalgas ieguva Bogdans Sobolevs, Ralfs Prancāns, Haralds Ermuiža, Kristīne Reizniece, Ksenija Gorišņaka, Deivids Ivanovs, Ernests Savickis, Kārlis Līvs, Olivers Neilands, Patriks Lībmanis, Kārlis Novads un Viktorija Andžāne.

Savukārt čempionāta galveno balvu šogad izcīnīja Rēzeknes klubs “SAKURA”, kas kopvērtējumā ieguva 11 pirmās vietas.

Turnīra norisi atbalstīja Ogres novada pašvaldība, kā arī uzņēmumi SIA “SELDING” un SIA “LS STEEL”.

Karatē nodarbības Ogrē iespējams sākt jau no četru gadu vecuma, un klubā tiek gaidīti gan zēni, gan meitenes. Tomēr trenēties var sākt arī vēlāk – karatē bieži izvēlas pieaugušie, lai uzlabotu fizisko formu vai apgūtu pašaizsardzības prasmes. Klubs “bernukarate.lv” aicina pievienoties jaunus audzēkņus gan bez iepriekšējas pieredzes, gan ar to, stiprinot gan fizisko sagatavotību, gan raksturu.

