Svinīgajā pasākumā, kura laikā topošās pludmales volejbola halles pamatos tika ielikta kapsula, piedalījās Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja, Latvijas Volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte, SIA “Volejbola klubs “Ķirzaka”” valdes priekšsēdētājs Jānis Paukšēns, kluba prezidents un treneris Artūrs Mangulis, kā arī kluba treneri – Emīls Mangulis un Jānis Grīnbergs. Būvniecības procesa pārstāvēšanā piedalījās arī būvnieku pārstāvis Jānis Dimants. Katrs no klātesošajiem kapsulā ievietoja simbolisku vēstījumu un vēlējumu, lai projekts noritētu veiksmīgi un sniegtu ilgtermiņa ieguvumu sabiedrībai.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja uzsvēra: “Ogres novads turpina attīstīties un, likumsakarīgi, piesaista arī arvien jaunus uzņēmējus un privātos investorus, kas ir gatavi ieguldīt savus finanšu līdzekļus, lai mūsu novadā radītu jaunas iespējas visām iedzīvotāju grupām. Esmu patiesi gandarīts, ka jau pēc nepilna gada Ogres novada pašvaldības iedzīvotājiem būs pieejama jauna volejbola halle, un milzīgs paldies Artūram Mangulim par iniciatīvu un neatlaidību, piesaistot privāto investoru, lai Ogrē taptu šī nozīmīgā sporta infrastruktūra. Priecājamies par jaunu objektu novadā, kas dos iespēju bērniem un jauniešiem pilnvērtīgi trenēties arī ziemas sezonā. Līdz šim pludmales volejbola entuziasti ir pierādījuši, ka ir gatavi trenēties arī ārā ziemas apstākļos, taču jaunā halle nodrošinās profesionāli piemērotu vidi un vēl vairāk veicinās šī sporta veida attīstību Ogres novadā.”
Projektu realizē SIA “Volejbola klubs “Ķirzaka”. Ceļā uz halles būvniecību paveikts apjomīgs un mērķtiecīgs darbs. Ar Ogres novada pašvaldības atbalstu pludmales volejbols novadā kļuvis par vienu no vadošajiem sporta veidiem – šobrīd tajā regulāri trenējas vairāk nekā 300 bērnu, jauniešu un pieaugušo.
Kopš 2019. gada, kad Ogrē tika uzsākti pirmie pludmales volejbola treniņi, Ogres novads var lepoties ar Latvijas čempioniem un medaļniekiem visās jauniešu vecuma grupās, kā arī ar Eiropas čempionātu medaļniekiem un Latvijas izlases spēlētājiem. Tas apliecina, ka sportiskais saturs un potenciāls šajā sporta veidā jau ir augstā līmenī, savukārt jaunā halle ļaus spert nākamo attīstības soli. Pludmales volejbola popularitāte turpina pieaugt, un Latvijas sportistu panākumi Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās kalpo kā nozīmīgs iedvesmas avots arī jaunajai paaudzei.
Ar Ogres novada pašvaldību noslēgts nodomu protokols par telpu nomu Ogres novada bērniem un jauniešiem. Klubs kopā ar Ogres novada Sporta centru jau piecus gadus nodrošina pludmales volejbola pieejamību visiem interesentiem, bet jaunā halle ļaus šo sporta veidu pilnvērtīgi attīstīt visa gada garumā, tam piemērotās telpās.
Svinīgo pasākumu atklāja kluba treneru trio ar īpaši šim notikumam sarakstītu Artūra Manguļa dziesmu“Lai top!”.