FOTO: Ogre svin un sporto! RAGS BB 3x3 basketbola turnīrs atgriežas pilsētas svētkos

Šis bija jau astotais RAGS BB posms, taču ar īpašu nozīmi — šoreiz komandas saņēma punktus dubultā, kas vairākām nodrošināja iespēju iekļūt finālā.
RAGS BB biedrības vadītājs un turnīra organizators Aleksejs Anspoks ir ogrēnietis, kurš 3x3 basketbola turnīrus rīko jau kopš 21 gada vecuma. Šajā posmā viņu svinīgi sveica arī RAGS BB komanda, jo Aleksejam šogad apritēja 30 gadi.
Atskatoties uz aizsākumiem, Aleksejs atzina, ka sākumā nebija nekā — tikai liela vēlme organizēt strītbola sacensības. Toreiz lielu atbalstu sniedza Ogres novada pašvaldības deputāts Gints Sīviņš, kurš palīdzēja jaunajam entuziastam un viņa draugiem īstenot ieceri. Par to biedrība šajā reizē pateicās arī viņam. Savukārt Gints Sīviņš uzsvēra, ka ir gandarīts redzēt jauniešus, kuri izvēlas sportu un aktīvu dzīvesveidu, nevis velta laiku bezjēdzīgām nodarbēm.
Visas dienas garumā Krasta laukumā valdīja svētku atmosfēra — varēja izmēģināt spēkus Xbox videospēlēs, izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, piedalīties Ādažu čipšu ātrēšanas sacensībās un citos konkursos, kā arī baudīt vietējā uzņēmēja Normunda Labrenča saldējumu Vairāk laimes un gardus burgerus.Tāpat pasākuma noskaņu uzlādēja arī vietējās hiphop dejotājas no GMD deju studijas, kuras sniedza jaudīgu priekšnesumu.
Labākas komandas šajā posmā:
A grupa (vīrieši 18+)
- Pagalma Pīles (Edvards Švalbe, Kristiāns Armanovs, Madars Kokins)
- Justonka (Kārlis Zariņš, Jēkabs Kapustāns, Oskars Kalnozols, Niks Trumekalns)
- Henītis (Gustavs Vilšķērsts, Kristaps Pētersons, Rihards Čerņevskis)
A grupa (sievietes 2010.g.dz. un vecākas)
- panāču (Estere Vambute, Zane Dzenīte, Keitija Mežaraupe, Santa Ozola)
- Dapete (Estere Elisa Drīveniece, Linda D., Līva N., Sabīne P.)
- Whos Next (Beāte Bolšteine, Kate Popele, Samanta Losāne, Selīna Paula F.)
B grupa (vīrieši 16+)
- Henīts (Kristaps Pētersons, Gustavs Vilšķērsts, Rihards Čerņevskis)
- Pola (Markuss Tēbelis, Mārcis Kairišs, Olivers Šēnbergs, Kristiāns N.)
- Kosandra (Dmytro K., Jānis Papiņš, Krišs Š., Lorenss Mazurs)
B grupa (meitenes 2011.g.dz. un jaunākas)
- Deputātes (Melānija P., Madara Šimkus., Nora A.)
- Optimistes
- CBM (Alise K., Kristiāna D., Magdalēna V.)
C grupa (puiši 2009.g.dz.- 2010.g.dz.)
- Attapīgie kutinātāji (Haralds Jasevs, Jurģis M., Ralfs C., Rolands T.)
- Inguss (Henrijs R., Jānis Papiņš, Krišs Š., Rūdolfs Sirsniņš)
- Prospekti (Kārlis Filips Ziednis, Raivis Smilktiņš, Ralfs Rudzinskis, Stefans Mežals)
D grupa (puiši 2011.g.dz. - 2012.g.dz.)
- bta (Guntars Š., Markuss B., Toms T., Ēvalds Krastiņš)
- Mini PEKKAS (COOPEE C., Dveins Roberts B., Gustavs Č., Ralfs F.)
- OBS Gurķīši (Gustavs L., Kārlis V., Miķelis P., Roberts G.)
E grupa (puiši 2013.g.dz. un jaunāki)
- DSN KAFIJA (Edvards Č., Everts A., Martins E., Rauls S.)
- Teika (Ralfs P., Benjamīns L., Kristaps V., Rūdolfs T.)
- BS OGRE (Ernests B., Ralfs L., Viesturs N., Ādams H.)
Nākamais RAGS BB 3x3 basketbola turnīra posms jau būs fināls. Tas notiks sestdien Jūrmalā Kauguru pilsētas svētkos.