Pasākumā tika godināti labākie spēlētāji, teikts paldies sadarbības partneriem, līdzjutējiem un iezīmēti nākotnes plāni. Sezonas noslēguma pasākumā kopā ar Ogre United komandas spēlētājiem bija arī atbalstītāji – spēlētāju ģimenes, sponsori, kā arī Ogres novada pašvaldības vadība. Vakara mērķis bija kopīgi atskatīties uz panākumiem 2025. gadā un ielūkoties 2026. gada plānos.
Ogres futbols pēc 35 gadu pārtraukuma būs pārstāvēts augstākajā līgā
Šogad starp 14 Latvijas futbola 1. līgas turnīra dalībniecēm Ogre United finišēja 1. vietā. Tuvākie sekotāji JDFS Alberts un Riga Mariners tika apsteigti, pateicoties savstarpējās spēlēs vairāk gūtiem punktiem. Kopumā komanda 26 spēlēs guva 66 vārtus, ielaida 20 (vismazāk līgā) un sakrāja 58 punktus. Līdz ar šo triumfu Ogres pilsēta pēc 35 gadu pārtraukuma nākošajā sezonā varēs spēlēt Latvijas futbola augstākajā līgā – Virslīgas čempionātā.
Savukārt Ogre United-2 komanda šogad izcīnīja Latvijas futbola 3. līgas Rīgas zonas bronzu.
Nākamā gada plāni
Kluba pārstāvji pasākuma laikā nosauca trīs galvenās prioritātes:
- Ar Latvijas Futbola federācijas un Ogres novada pašvaldības atbalstu atjaunot futbola laukumu Meža prospektā 14;
- Sagatavot konkurētspējīgu komandu Latvijas futbola Virslīgai;
- Turpināt attīstīt jaunatnes futbolu un panākt, lai Ogre United-2 uzvar Latvijas futbola 3. līgas čempionātā.
Individuālās atzinības
Pasākuma laikā tika pasniegtas vairākas individuālās balvas par lielisku sniegumu šajā sezonā:
- Ogre United gada futbolists – uzvarētājs Kaito Kumakura (Japāna), balvas par lielisku sniegumu saņēma nominanti: Markuss Kalniņš, Vadym Maschenko (Ukraina), Dmytro Mamich (Ukraina);
- Ogre United-2 gada futbolists – uzvarētājs Regnārs Skujiņš, balvas par lielisku sniegumu saņēma nominanti: Romāns Afanasjevs, Andrejs Koldans, Sandis Sparāns;
- Ogre United Free Kick Maestro – Vadym Maschenko (Ukraina);
- Ogre United gada vārtu guvums – Markuss Kalniņš spēlē pret Riga Mariners;
- Ogre United gada piemērs – Krišs Kārkliņš;
- Ogre United gada U-21 spēlētājs – uzvarētājs Kristers Jānis Biščuhis, balvas par lielisku sniegumu saņēma nominanti: Haralds Silagailis, Kristofers Jamonts, Rūdolfs Ziemelis
Īpašu atzinību saņēma jaunākais un kaislīgākais komandas atbalstītājs – Ralfs Purviņš. Viņš tika atzīts par Ogre United gada fanu.
Ieguldījums Ogres futbola attīstībā
Komanda Ogre United rekordīsā laikā – četros gados – ir tikusi līdz Latvijas futbola Virslīgai. Tas ir vēsturisks sasniegums Latvijas futbolā. Pasākuma laikā īpašu atzinību par ieguldījumu Ogres futbolā saņēma spēlētāji, kuri bijuši komandas sastāvā visus šos četrus gadus – Deniss Ostrovskis, Regnārs Skujiņš, Andrejs Kondratjevs, Vladimirs Paškovičs, Kristaps Kalmanis, Leo Ritvars Dalbiņš un Kārlis Līcis.
Tāpat atzinību saņēma arī Ogre United 2025. gada ģimene – Skujiņu ģimene, kas arī bijusi kopā ar komandu no pašiem pirmsākumiem.