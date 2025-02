FOTO: Ogres karatē sportistiem 4 medaļas Igaunijā OgreNet

Pirmajā februārī, Tallinā, norisinājās lielais starptautiskais karatē čempionāts Edu Do Cup 2025, pulcējot 440 sportistus no 42 Igaunijas, Latvijas , Lietuvas un Somijas karatē klubiem. Mūsu Ogres pilsētas klubu “bernukarate.lv” pārstāvēja divi sportisti Haralds Ermuiža un Kārlis Rudzinskis, informē Jevgenijs Ivanovs, Ogres karate kluba "bernukarate.lv" treneris.